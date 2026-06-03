Tourisme: Bpifrance devient actionnaire minoritaire de Belambra

La banque publique d'investissement Bpifrance a annoncé, mercredi, son entrée au capital du groupe de tourisme Belambra, dont elle va devenir actionnaire minoritaire, pour un montant non dévoilé.

( AFP / JEAN-PIERRE MULLER )

"Cette opération stratégique vise à accompagner la transformation et la montée en gamme de l'offre du groupe, tout en renforçant la pleine propriété de ses actifs immobiliers et en accélérant les projets d'ouverture de nouveaux établissements à la montagne et sur le littoral français", ont expliqué Bpifrance et Belambra dans un communiqué commun mercredi.

En février, la société française de capital-investissement Antin Infrastructures Partners avait annoncé des négociations exclusives avec le groupe familial Caravelle pour le rachat des clubs de vacances Belambra (ex-VVF).

"L'entrée d'Antin en négociations exclusives en vue de prendre une participation majoritaire au capital de Belambra a été annoncée le 13 février 2026 et l'opération a été finalisée ce jour", a indiqué le communiqué.

Les montant des investissements ne sont pas connus, mais "Antin sera actionnaire majoritaire à l'issue de l’opération", a confirmé Bpifrance à l'AFP.

Bpifrance justifie son entrée au capital de Belambra par la volonté "d'accompagner ce groupe touristique français emblématique dans la poursuite de son développement", ont souligné deux membres du fonds d'investissement public français, cités dans le communiqué.

Belambra, né en 2008, après la privatisation deux ans plus tôt des anciens Villages Vacances Familles (VVF), compte 44 sites de vacances en France -- 35 clubs et 9 hôtels. Il était détenu par Caravelle depuis 2014.