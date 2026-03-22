Tottenham coule contre Nottingham Forest, Aston Villa se rassure face à West Ham

Tottenham 0-3 Nottingham Forest

Buts : Jesus (45 e ), Gibbs-White (62 e ) et Awoniyi (87 e ).

Après avoir arraché un point dans le money time face à Liverpool le week-end dernier, Igor Tudor et ses hommes sont retombés dans leurs travers ce dimanche. Face à Nottingham Forest, un concurrent direct dans la lutte pour le maintien, les Spurs se sont littéralement fait rouler dessus à domicile (0-3). Surpris sur corner juste avant la première mi-temps par une tête d’Igor Jesus (0-1, 45 e ) , Tottenham, trop timoré, n’est jamais parvenu à se montrer dangereux dans cette partie et a vu Morgan Gibbs-White inscrire le but du break à la suite d’un centre millimétré de Callum Hudson-Odoi après l’heure de jeu (0-2, 62 e ). Pas aidés par Richarlison, plus que moyen, et Dominik Solanke, en manque d’inspiration, les Spurs se sont de nouveau fait surprendre sur le côté droit, cette fois par Neco Williams, auteur d’une belle offrande pour Taiwo Awoniyi (0-3, 87 e ). Humiliés, les hommes d’Igor Tudor se font dépasser par leur adversaire du soir, sont 17 es et n’ont plus qu’un point d’avance sur la zone de relégation.…

TM pour SOFOOT.com