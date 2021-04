Les habitués de Top Chef vont avoir la surprise, mercredi 7 avril 2021, de retrouver un invité d'un genre nouveau. Et ce n'est pas, comme à l'accoutumée, un chef renommé d'une table étoilée qui devra tester les plats des candidats, mais la ministre de la Transition écologique. Barbara Pompili a en effet accepté de participer au programme culinaire de M6, présenté par Stéphane Rotenberg. Une demi-surprise, quand on sait que le concours de M6 évoque de plus en plus régulièrement la question environnementale, à travers le choix des épreuves (zéro déchet) ou des jurés invités (un numéro tourné à la fondation Good Planet, de Yann Arthus-Bertrand).

L'épisode de ce soir a été tourné en novembre 2020, à l'hôtel de Roquelaure, où est installé le ministère de la Transition écologique. Dans un entretien à TV Mag, Barbara Pompili a expliqué les raisons pour lesquelles elle a choisi d'accepter la proposition de M6. « C'est une belle occasion de parler d'écologie et de développement durable sous un autre angle et ailleurs que dans des émissions politiques », a-t-elle affirmé, tout en rappelant que 1,2 million de tonnes de nourriture consommable sont jetées chaque année. Et de poursuivre : « Si par des messages simples, lancés dans une émission comme celle-là, et par des lois, nous pouvons lutter contre des absurdités pareilles, alors il faut le faire ! »

