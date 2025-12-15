Tirs à l'université américaine Brown: la personne arrêtée va être libérée

Un véhicule de police devant le portail du Stephen Robert Campus Center de l'université Brown, à Providence, le 14 décembre 2025 dans l'Etat de Rhode Island ( AFP / Bing Guan )

La personne arrêtée dans le cadre de l'enquête sur les tirs à l'université américaine Brown, qui ont fait deux morts et neuf blessés samedi, va être libérée, a annoncé le parquet dimanche.

"Je pense qu'il est juste de dire qu'il n'y a aucune raison de le considérer comme un potentiel suspect", a déclaré aux médias le procureur général de l'Etat de Rhode Island (nord-est), Peter Neronha, en parlant de la personne arrêtée plus tôt. "C'est pourquoi il est libéré."

Les recherches ont reprises pour retrouver l'auteur présumé des tirs.

"De toute évidence, nous avons un meurtrier en liberté et nous n’allons donc pas dévoiler notre plan" pour le retrouver, a dit M. Neronha.

Image tirée d'une vidéo de surveillance diffusée par le département de police de Providence montrant le suspect de la fusillade à l'université Brown le long d'une route près du campus, le 13 décembre 2025 à Providence, dans l'Etat de Rhode Island ( Département de police de Providence / Handout )

La police a publié dix secondes d'images du suspect, filmé de dos, marchant d'un pas rapide dans une rue déserte après la fusillade.

Samedi, un tireur a ouvert le feu dans l’université d’élite de l’Ivy League à Providence, dans le Rhode Island, dans un bâtiment où des examens se déroulaient.

Deux personnes ont été tuées et neuf autres blessées. Sur les neuf étudiants blessés, huit l'ont été grièvement mais sont dans un état stable, avait indiqué samedi soir Brett Smiley, le maire de Providence, capitale du petit Etat du Rhode Island.

Un policier devant un bus transportant des étudiants évacués vers un site temporaire après des tirs à l'université Brown à Providence, le 13 décembre 2025 dans l'Etat de Rhode Island ( AFP / Bing Guan )

Avec plus d'armes à feu en circulation que d'habitants, les Etats-Unis affichent le taux de mortalité par armes à feu le plus élevé de tous les pays développés.

Les tueries sont un fléau récurrent que les gouvernements successifs n'ont jusqu'à présent pas réussi à endiguer, de nombreux Américains restant très attachés au port d'arme, garanti par la Constitution.

En 2024, plus de 16.000 personnes, sans compter les suicides, ont été tuées par arme à feu, selon le site Gun Violence Archive.

Des secouristes près du bâtiment Barus & Holley, théâtre d'une fusillade de masse, sur le campus de l'université Brown à Providence, dans l'Etat de Rhode Island, le 13 décembre 2025 ( AFP / Bing Guan )

L'histoire américaine récente est jalonnée de tueries, sans qu'aucun lieu de la vie quotidienne ne semble à l'abri, de l'entreprise à l'église, du supermarché à la discothèque, de la voie publique aux transports en commun.

La fusillade la plus meurtrière en milieu scolaire de l'histoire des Etats-Unis a eu lieu en avril 2007: un étudiant avait abattu 32 personnes sur le campus de l'université Virginia Tech avant de se suicider.