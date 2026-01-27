 Aller au contenu principal
Tiktok règle le litige relatif à l'addiction aux médias sociaux avant le procès
information fournie par Reuters 27/01/2026 à 17:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Courtney Rozen et Jody Godoy

Tiktok a accepté de régler mardi un procès pour dépendance aux médias sociaux, selon l'un des avocats de la plaignante.

L'affaire concerne une jeune Californienne de 19 ans, identifiée comme K.G.M., qui a déclaré être devenue dépendante des plateformes de médias sociaux à un jeune âge en raison de leur design qui attire l'attention, selon les documents déposés au tribunal. Elle attribue sa dépression et ses pensées suicidaires aux applications qu'elle a utilisées et cherche à tenir pour responsables les entreprises qui les ont conçues.

K.G.M. "est parvenue à un accord de principe pour régler son affaire" avec TikTok, a déclaré Joseph VanZandt, un avocat de K.G.M. La sélection du jury dans le procès commence mardi. Le cas de K.G.M. est l'un des trois procès tests programmés, dits "bellwether", choisis parmi des centaines de procès connexes accusant les plateformes de nuire à la jeunesse.

L'entreprise n'a pas immédiatement répondu à une demande de Reuters qui souhaitait obtenir plus de détails sur le règlement.

L'action en justice de K.G.M. visait quatre défendeurs: YouTube, Meta, Snap et TikTok. Snap a conclu un accord avec K.G.M. le 20 janvier. Un porte-parole de Snap et les avocats du plaignant ont refusé de fournir des détails à Reuters sur cet accord.

Mark Zuckerberg, directeur général de Meta, devrait témoigner dans le cadre du procès.

