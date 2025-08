Tickets-restaurants : pourra t-on bientôt payer son addition sans limite de prix?

Telle est la suggestion du président de l'association française des maîtres restaurateurs, qui appelle à "libérer complètement" le plafond de paiement des "tickets resto" pour les établissements de restauration.

(illustration) ( AFP / PHILIPPE HUGUEN )

Comment écouler les stocks ? Les bénéficiaires de titres-restaurant devraient pouvoir utiliser l'intégralité de leur solde dans les restaurants d'un seul coup, a plaidé lundi 4 août le président de l'association française des maîtres restaurateurs, appelant en revanche à maintenir le plafond journalier dans les supermarchés.

"Libérez complètement le plafond pour les restaurants. C'est-à-dire qu'avec le télétravail, avec plein de choses qui ont changé, il y a 5,5 millions de consommateurs de titres-restaurant qui ont des réserves de titres-restaurant", a affirmé Alain Fontaine, président de l'association française des maîtres restaurateurs (AFMR), sur TF1 . "Donc il faut libérer ça, alors soit toute l'année ou soit sur des périodes Noël ou vacances, et que les familles puissent dépenser d'un seul coup toutes ces réserves de titres-restaurant. C'est ça qui est important", a-t-il souligné.

La réforme des titres-restaurant, portée par la ministre du Commerce et des PME Véronique Louwagie, pérennise leur utilisation pour faire les courses alimentaires, suscitant la colère des professionnels du secteur de la restauration. La ministre mise sur une application "à l'automne 2025 ou au printemps 2026".

"Surtout ne jamais augmenter" le plafond pour les supermarchés

La piste d'un double plafond d'utilisation, plus élevé dans les restaurants que dans la grande distribution, a été abandonnée, au grand dam d'organisations patronales de restaurateurs, qui demandent à ce que cette mesure soit réintroduite. "Je ne demande pas ça parce que le titre-restaurant doit évoluer absolument", a toutefois indiqué Alain Fontaine, interrogé sur ce point. Selon lui, en revanche, "ce qu'il faut faire, c'est qu'effectivement il y a une crise de pouvoir d'achat, donc garder le plafond pour les supermarchés à 25 euros (par jour, NDLR) et surtout ne jamais l'augmenter".

La possibilité de faire toutes ses courses alimentaires avec ces titres (sauf l'alcool, les confiseries, les produits infantiles et les aliments animaliers), et seulement des articles prêts à consommer (dispositif temporaire lancé en 2022 et prorogé chaque année depuis), sera pérennisée à partir de 2027. Le gouvernement fait valoir la popularité de cette possibilité auprès des salariés ainsi qu'un changement des modes de consommation, entre télétravail et repas préparés à la maison puis apportés sur le lieu de travail. Les restaurateurs de l'Umih - première organisation patronale du secteur - et du GHR évaluent à 1,5 milliard d'euros leur manque à gagner depuis l'extension du dispositif pour faire toutes les courses.