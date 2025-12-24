 Aller au contenu principal
Thierry Breton sanctionné par Washington : la France "dénonce avec la plus grande fermeté"
information fournie par Boursorama avec Media Services 24/12/2025 à 08:27

"Les peuples de l'Europe sont libres et souverains", a martelé le Quai d'Orsay, qui refuse de "se faire imposer par d'autres les règles s'appliquant à leur espace numérique".

Thierry Breton à Paris, le 25 avril 2024. ( POOL / CHRISTOPHE PETIT TESSON )

Le ministre des Affaires étrangères français, Jean-Noël Barrot, a "dénoncé avec la plus grande fermeté" les sanctions américaines visant cinq personnalités européennes -dont l'ancien commissaire européen, le Français Thierry Breton- qualifiés par Washington "d'idéologues" menant "des actions concertées pour contraindre les plateformes américaines à sanctionner les opinions américaines".

Ces personnes sont désormais interdites de séjour aux États-Unis , au motif, selon le département d'Etat américain, que leurs agissements s'apparentent à de la "censure" au détriment des intérêts américains.

"La France dénonce avec la plus grande fermeté la restriction de visa prise par les États-Unis à l'encontre de Thierry Breton, ancien ministre et commissaire européen, et quatre autres personnalités européennes", a déclaré le chef de la diplomatie française dans un message posté sur X.

"Les peuples de l'Europe sont libres et souverains et ne sauraient se faire imposer par d'autres les règles s'appliquant à leur espace numérique", a en outre réagi Jean-Noël Barrot, qui a échangé par téléphone avec Thierry Breton. Le ministre français rappelle que le règlement sur les services numériques (DSA) "a été démocratiquement adopté en Europe pour que ce qui est illégal hors ligne le soit aussi en ligne".

"Un vent de maccarthysme"

"Il n'a absolument aucune portée extraterritoriale et ne concerne en aucun cas les États-Unis", a-t-il ajouté.

De son côté, le ministre français chargé de l'Europe Benjamin Haddad a apporté son "soutien à @ThierryBreton et aux quatre personnalités sanctionnées par les États-Unis", dans un message également posté sur X. "Notre État de droit, notre souveraineté ne peuvent en aucun cas être remises en question par des acteurs extérieurs", a-t-il souligné.

"Un vent de maccarthysme souffle-t-il à nouveau ?", s'est, pour sa part, interrogé Thierry Breton dans la nuit de mardi à mercredi sur le réseau social X, en référence à la chasse aux sorcières anticommuniste menée par le sénateur américain Joseph McCarthy dans les années 1950.

"Pour rappel : 90% du Parlement européen -démocratiquement élu- et les 27 États membres à l'unanimité ont voté le DSA" , la législation européenne sur le numérique, a-t-il souligné. "À nos amis américains : 'La censure n'est pas là où vous le pensez'", a-t-il conclu.

