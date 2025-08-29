Thaïlande: Paetongtarn Shinawatra, l'héritière destituée de son poste de Première ministre

Paetongtarn Shinawatra lors d'une conférence de presse le 29 août 2025 à Bangkok, peu après l'annonce de sa destitution de son poste de Première ministre thaïlandaise ( AFP / Lillian SUWANRUMPHA )

Paetongtarn Shinawatra, destituée vendredi de son poste de Première ministre thaïlandaise par la Cour constitutionnelle du pays, est l'héritière de la dynastie politique la plus puissante du pays, dont sont issus deux autres anciens chefs de gouvernement.

Avant sa chute, "Ung Ing", son surnom, avait connu une ascension fulgurante depuis son entrée en politique au sein du parti familial Pheu Thai fin 2022. D'abord pendant la campagne pour les législative de 2023, puis en étant élue à la tête du gouvernement en août 2024.

Mais son patronyme est indissociable des tensions qui divisent le royaume depuis plus de deux décennies, entre des élites conservatrices et militaro-royalistes, et des électeurs avides de changement. Son père Thaksin, Premier ministre de 2001 à 2006, puis sa tante Yingluck (2011-2014) ont été évincés du pouvoir par l'armée.

Dans leur verdict rendu vendredi, les juges constitutionnels ont estimé que Paetongtarn Shinawatra, 39 ans, n'avait pas respecté les normes éthiques requises d'un Premier ministre lors d'un appel téléphonique en juin avec l'ancien dirigeant cambodgien Hun Sen, qui avait fuité en ligne.

La Première ministre thaïlandaise Paetongtarn Shinawatra, fille de l'ancien Premier ministre Thaksin Shinaatra, le 7 septembre 2024 à Bangkok ( AFP / MANAN VATSYAYANA )

La fuite de l'enregistrement de sa conversation, qui visait à apaiser les frictions à la frontière, a provoqué l'effondrement de sa coalition.

Les conservateurs du Bhumjaithai, principaux soutiens de Pheu Thai, lui ont reproché son ton trop révérencieux face au vétéran cambodgien et d'assimiler à un opposant un général thaïlandais chargé de surveiller une partie de la frontière.

La Thaïlande a connu une dizaine de coups d'Etat depuis la fin de la monarchie absolue en 1932 et les militaires conservent une influence considérable dans la politique nationale, ce qui a relancé les rumeurs de renversement.

- Charisme et répartie -

Née le 21 août 1986, Paetongtarn est le troisième enfant de Thaksin, un ancien policier qui a fait fortune dans les télécoms avant de se lancer en politique. Il avait été acquitté il y a une semaine à l'issue de son procès pour crime de lèse-majesté. Le milliardaire et ex-Premier ministre de 76 ans encourait pour ces faits jusqu'à 15 ans d'emprisonnement.

La Première ministre thaïlandaise Paetongtarn Shinawatra lors d'une conférence de presse, le 7 septembre 2024 à Bangkok ( AFP / MANAN VATSYAYANA )

Paetongtarn Shinawatra a grandi à Bangkok puis a étudié l'hôtellerie au Royaume-Uni. Elle gérait d'ailleurs cette partie de l'empire familial quand elle s'est lancée en politique.

Paetongtarn est le visage du "soft power" de la famille qui souhaitait attirer la nouvelle génération.

Très active sur les réseaux sociaux, elle partage avec ses abonnés sur Instagram -- plus d'un million -- des photos de sa vie familiale et de ses activités mondaines. Souvent parée de vêtements de marque, ou de rouge, couleur du parti, elle se démarque des costume-cravate ou des uniformes militaires. Et en 2019, pour son mariage avec un pilote de ligne, elle a organisé deux réceptions fastueuses dans la capitale thaïlandaise et à Hong Kong.

Paetongtarn Shinawatra, candidat edu Parti Pheu Thai au poste de Premier ministre, lors du dernier meeting de campagne du parti avant les électins, le 12 mai 2023 à Bangkok ( AFP / MANAN VATSYAYANA )

Mais ceux qui ne voyaient en elle qu'une marionnette de Thaksin ont été surpris par son charisme, ses réparties, et son courage lors de la campagne législative de mai 2023 quand, enceinte, elle avait participé à des meetings sous une chaleur écrasante.

Deux semaines avant le scrutin, elle avait donné naissance à son deuxième enfant, un garçon qu'elle présentait alors comme son "pouvoir secret" pour son premier rendez-vous électoral.

Pheu Thai avait pourtant fini deuxième derrière les réformistes de Move Forward, depuis dissous. Et en octobre 2023, elle avait été élue à une majorité écrasante comme cheffe du parti familial, avant d'accéder au poste de Première ministre au sein d'une coalition incluant des partis pro-armée.