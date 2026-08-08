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Thaïlande-Le bilan de la fusillade s'élève à neuf morts - police
information fournie par Reuters 08/08/2026 à 14:31
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Le bilan de la fusillade survenue vendredi en Thaïlande s'est alourdi samedi, portant le nombre de victimes à neuf, après que la police a annoncé le décès d'une fillette de 12 ans.

La police du commissariat de Plai Bang, dans la province de Nonthaburi, a déclaré à Reuters que la fillette était décédée samedi, au lendemain du drame, au cours duqel un garçon de 14 ans a tué au moins sept personnes, dont ses grands-parents, avant de se suicider dans le collège où s'est produite une partie de la fusillade.

(Panarat Thepgumpanat et Devjyot Ghoshal, Version française Benoit Van Overstraeten)

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