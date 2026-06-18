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TF1 se déploie sur Netflix et met l'accent sur les fictions
information fournie par AFP 18/06/2026 à 22:11

Tomer Sisley pose lors d'un photocall dans les locaux de TF1 à Boulogne-Billancourt, le 18 juin 2026 ( AFP / Alain JOCARD )

Tomer Sisley pose lors d'un photocall dans les locaux de TF1 à Boulogne-Billancourt, le 18 juin 2026 ( AFP / Alain JOCARD )

Du tournage de "M'endors pas", fiction sur les viols de Mazan, à la diffusion de "La Comtesse de Monte-Cristo" avec Audrey Fleurot, TF1 a présenté jeudi sa prochaine saison, que l'on pourra voir sur Netflix, où le groupe se lance dès vendredi.

Coup d'envoi sur Netflix

Comme annoncé il y a un an, les abonnés de Netflix en France pourront regarder à partir de vendredi les chaînes de TF1 et les contenus de TF1+ sur la plateforme américaine.

Greg Peters, co-PDG de Netflix, a souligné que leurs contenus sont "complémentaires", quand le PDG de TF1 Rodolphe Belmer s'est félicité d'amener ses programmes à "de nouveaux publics", lors d'une conférence à Paris.

Sur Netflix, une sélection de programmes de TF1+, comme Koh-Lanta, présenté par Denis Brogniart, sera proposée  ( AFP / Alain JOCARD )

Sur Netflix, une sélection de programmes de TF1+, comme Koh-Lanta, présenté par Denis Brogniart, sera proposée  ( AFP / Alain JOCARD )

Sur Netflix, une sélection de programmes de TF1+, comme Koh-Lanta, la Star Academy ou les rencontres sportives, sera proposée sur une ligne défilante. Et un emplacement dédié permettra d'accéder à l'ensemble des 35.000 heures de programmes.

Pour le géant du streaming, un tel accord de distribution est une première mondiale. La durée et le montant du partenariat n'ont pas été dévoilés.

Un premier téléfilm sur les viols de Mazan

Dominique Blanc va incarner Gisèle Pelicot, et Lola Dewaere sa fille Caroline Darian dans une fiction, "M'endors pas", dont le tournage va démarrer prochainement.

Lola Dewaere va incarner la fille de Gisèle Pelicot, Caroline Darian, dans une fiction, "M'endors pas" ( AFP / Alain JOCARD )

Lola Dewaere va incarner la fille de Gisèle Pelicot, Caroline Darian, dans une fiction, "M'endors pas" ( AFP / Alain JOCARD )

Ce téléfilm "va nous permettre de rentrer dans le foyer des gens" afin de "mieux prévenir" et "sensibiliser", a souligné Caroline Darian jeudi. Il a été écrit par Sandrine Gregor d'après ses livres "Et j'ai cessé de t'appeler papa" et "Pour que l'on se souvienne"(Editions J.C Lattès).

"M'endors pas" est aussi le nom d'une association consacrée à la lutte contre la soumission chimique, qu'elle a cofondée.

Audrey Fleurot toujours, et Laetitia Casta, Tomer Sisley...

Audrey Fleurot, qui a tourné la page de la série phénomène "HPI" il y a un an, joue "La Comtesse de Monte-Cristo", avec ses anciens collègues Simon Ehrlacher et Thierry Godard. La mini-série en huit épisodes est une adaptation libre du roman d'Alexandre Dumas, "Le Comte de Monte-Cristo", et permet à Mercédès Herrera, fiancée du héros, de prendre sa revanche.

"J'avais très peur de féminiser pour féminiser", a confié jeudi Audrey Fleurot. Elle est finalement fière de cette "nouvelle version" du roman qu'"Alexandre ne renierait pas" selon elle.

La comédienne sera aussi à l'affiche de "Chercheurs d'or" aux côtés de Guillaume Labbé et Thierry Lhermitte. Cette autre mini-série suit le personnage de Stella Rivière dans la recherche d'un trésor sur l'île de La Réunion.

TF1 va diffuser "Oradour ne m'oublie pas" sur le massacre de 1944, avec le chanteur Matt Pokora. La chaîne mise sur une autre fiction historique, "Le Réseau Corneille", d'après un roman de Ken Follett sur un groupe de femmes résistantes avant le Débarquement de 1944. Laetitia Casta, Mathilde Seigner et Michaël Youn sont au casting.

Tomer Sisley sera lui la vedette de la série thriller "La Cible". De plus, la Une revisite "Le Mystère de la Chambre Jaune", en adaptant librement le roman de Gaston Leroux, ainsi que la légende de Robin des Bois, avec la série "Robin" où Tom Leeb tient le rôle titre.

"Cat's Eyes", adaptation en prise de vues réelles du célèbre dessin animé japonais, entame quant à elle sa deuxième saison.

Par ailleurs, dans le divertissement, TF1 importe le programme américain "Holey Moley", une compétition qui mêle minigolf extrême et drôleries. Mcfly et Carlito seront aux commandes de ce "Crazy Mini Golf", tourné cet été.

L'info en année présidentielle

"Nous avons une mission: ramener les Français à la politique" avant l'élection reine de 2027, a lancé Anne-Claire Coudray, présentatrice des JT du week-end sur TF1. "On a un atout, c'est le reportage. On a envie de sortir les politiques de nos plateaux", a-t-elle annoncé.

"Nous avons une mission: ramener les Français à la politique" avant l'élection reine de 2027, a lancé Anne-Claire Coudray ( AFP / Alain JOCARD )

"Nous avons une mission: ramener les Français à la politique" avant l'élection reine de 2027, a lancé Anne-Claire Coudray ( AFP / Alain JOCARD )

La chaîne d'info LCI, dans le même groupe, va lancer une interview politique matinale animée par Amélie Carrouër.

Selon Thierry Thuillier, directeur de l'information du groupe TF1, "on est mus par la même envie: rassembler les Français plutôt que diviser". "Il faut produire une information de qualité, citoyenne, pluraliste. Nous croyons aux faits, pas aux opinions", a-t-il martelé, dans un paysage médiatique qui se polarise.

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