Testée positive en plein vol, elle s’isole dans les toilettes pendant trois heures

Tout avait pourtant si bien commencé. Le19décembre dernier, rapporte CNN, Marisa F. décolle depuis l’aéroport international de Chicago à destination de la Suisse, une escale en Islande étant prévue. Accompagnée de son père et de son frère, l’enseignante avait pris toutes ses précautions: dans les jours précédents le trajet, elle avait fait deux tests PCR et cinq autotests, tous négatifs. Hélas, une heure et demie à peine après le décollage, la trentenaire commence à avoir mal à la gorge et à la tête. Immédiatement, elle décide de procéder à un nouvel autotest. Et cette fois-ci, celui-ci est bel et bien positif.

Immédiatement, Marisa panique. Elle est positive au virus, dans un avion où sont assis, juste à côté d’elle, son père âgé de70ans et son frère. En larmes, l’enseignante décide de prévenir une hôtesse, Ragnhildur Eiríksdóttir. Celle-ci parvient à calmer la jeune femme, et lui propose d’aller chercher une nouvelle place isolée, quelque part dans l’appareil — sans succès. «Quand elle est revenue et m’a dit qu’il n’y avait aucun siège adapté, j’ai décidé de m’installer aux toilettes», explique Marisa, qui se refuse à s’installer à proximité d’autres passagers.

Sécurité aérienne en 2021: bilan positif, mais attention aux oiseaux

Noël islandais

L’hôtesse accepte la proposition de sa passagère, et décide alors d’ajouter un panneau

... Source LePoint.fr