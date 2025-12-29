Terrorisme, mouvements de foule, violences : le ministre de l'Intérieur demande "réactivité et fermeté" aux forces de l'ordre pour le nouvel An

Des mesures administratives ont déjà été prises, dont l'interdiction de vendre du carburant au détail ou des mortiers d'artifice et autres engins pyrotechniques.

Laurent Nunes à Paris, le 17 décembre 2025. ( AFP / DIMITAR DILKOFF )

Les forces de l'ordre vont devoir faire preuve de "beaucoup de réactivité et de fermeté dans les interventions" dans la gestion des festivités du nouvel An, a demandé lundi 29 décembre le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez, lors d'une réunion avec les préfets de région à laquelle a assisté l' AFP .

Utilisation illégale d'engins pyrotechniques, violences urbaines, tirs de mortiers d'artifices contre les forces de l'ordre et incendies de véhicules : "On ne s'attend pas à plus (d'incidents) que l'an passé mais c'est déjà beaucoup trop", a souligné Laurent Nuñez. Chaque année, les instructions restent les mêmes : "Beaucoup de réactivité et de fermeté dans les interventions" des forces de l'ordre en cas d'incidents, a rappelé le ministre.

Le dispositif de sécurité pour l'ensemble du territoire sera communiqué ultérieurement, a-t-on précisé à l' AFP .

À Paris, quelque 10.000 policiers, gendarmes et militaires de l'opération Sentinelle seront mobilisés, a détaillé le représentant de la préfecture de police. Dans la capitale, où "une forte affluence" est attendue au Trocadéro, au Champ-de-Mars, près de la Tour Eiffel, sur les Champs-Élysées, aux Halles ainsi qu'à Montmartre, les enjeux de sécurité concernent "l'attaque terroriste" et "le mouvement de foule , évité de justesse l'an dernier, (qui) sera pris en compte très sérieusement cette année sur les Champs-Élysées", a-t-il ajouté.

Des territoires sensibles bien identifiés

Ailleurs sur le territoire, l'an dernier, des incidents avaient eu lieu dans plusieurs départements et plus significativement dans le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, le Rhône, les Bouches-du-Rhône, le Var et les Alpes-Maritimes. "Les territoires sur lesquels il y a des difficultés sont les mêmes ces dernières années", a observé le ministre.

Le renseignement territorial enregistre ces dernières semaines "moins de violences urbaines qu'en 2024 mais plus d'utilisation de mortiers d'artifice en zone police et zone gendarmerie" , a-t-on rapporté.

Aux festivités de fin d'année s'ajoutent les matchs de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) qui se déroule actuellement au Maroc, la liesse des supporters pouvant entraîner des débordements en France. Dimanche soir, la qualification de l'Algérie pour les huitièmes de finale a donné lieu à des incidents "rapidement contenus" notamment à Toulouse, Marseille, Lille et Roubaix.

"Les rassemblements festifs, on les encadre mais on ne tolère pas les violences sur les forces de l'ordre et les interruptions de circulation", a prévenu le ministre.

Par ailleurs, un dispositif policier sera mobilisé pour la grande prière prévue mercredi à partir de 19h à Bercy dans le cadre du rassemblement de la communauté chrétienne de Taizé, organisé depuis dimanche à Paris.

Toutes les mesures administratives ont été prises, dont l'interdiction de vendre du carburant au détail ou des mortiers d'artifice et autres engins pyrotechniques.