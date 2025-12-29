 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Terrorisme, mouvements de foule, violences : le ministre de l'Intérieur demande "réactivité et fermeté" aux forces de l'ordre pour le nouvel An
information fournie par Boursorama avec Media Services 29/12/2025 à 17:31

Des mesures administratives ont déjà été prises, dont l'interdiction de vendre du carburant au détail ou des mortiers d'artifice et autres engins pyrotechniques.

Laurent Nunes à Paris, le 17 décembre 2025. ( AFP / DIMITAR DILKOFF )

Laurent Nunes à Paris, le 17 décembre 2025. ( AFP / DIMITAR DILKOFF )

Les forces de l'ordre vont devoir faire preuve de "beaucoup de réactivité et de fermeté dans les interventions" dans la gestion des festivités du nouvel An, a demandé lundi 29 décembre le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez, lors d'une réunion avec les préfets de région à laquelle a assisté l' AFP .

Utilisation illégale d'engins pyrotechniques, violences urbaines, tirs de mortiers d'artifices contre les forces de l'ordre et incendies de véhicules : "On ne s'attend pas à plus (d'incidents) que l'an passé mais c'est déjà beaucoup trop", a souligné Laurent Nuñez. Chaque année, les instructions restent les mêmes : "Beaucoup de réactivité et de fermeté dans les interventions" des forces de l'ordre en cas d'incidents, a rappelé le ministre.

Le dispositif de sécurité pour l'ensemble du territoire sera communiqué ultérieurement, a-t-on précisé à l' AFP .

À Paris, quelque 10.000 policiers, gendarmes et militaires de l'opération Sentinelle seront mobilisés, a détaillé le représentant de la préfecture de police. Dans la capitale, où "une forte affluence" est attendue au Trocadéro, au Champ-de-Mars, près de la Tour Eiffel, sur les Champs-Élysées, aux Halles ainsi qu'à Montmartre, les enjeux de sécurité concernent "l'attaque terroriste" et "le mouvement de foule , évité de justesse l'an dernier, (qui) sera pris en compte très sérieusement cette année sur les Champs-Élysées", a-t-il ajouté.

Des territoires sensibles bien identifiés

Ailleurs sur le territoire, l'an dernier, des incidents avaient eu lieu dans plusieurs départements et plus significativement dans le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, le Rhône, les Bouches-du-Rhône, le Var et les Alpes-Maritimes. "Les territoires sur lesquels il y a des difficultés sont les mêmes ces dernières années", a observé le ministre.

Le renseignement territorial enregistre ces dernières semaines "moins de violences urbaines qu'en 2024 mais plus d'utilisation de mortiers d'artifice en zone police et zone gendarmerie" , a-t-on rapporté.

Aux festivités de fin d'année s'ajoutent les matchs de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) qui se déroule actuellement au Maroc, la liesse des supporters pouvant entraîner des débordements en France. Dimanche soir, la qualification de l'Algérie pour les huitièmes de finale a donné lieu à des incidents "rapidement contenus" notamment à Toulouse, Marseille, Lille et Roubaix.

"Les rassemblements festifs, on les encadre mais on ne tolère pas les violences sur les forces de l'ordre et les interruptions de circulation", a prévenu le ministre.

Par ailleurs, un dispositif policier sera mobilisé pour la grande prière prévue mercredi à partir de 19h à Bercy dans le cadre du rassemblement de la communauté chrétienne de Taizé, organisé depuis dimanche à Paris.

Toutes les mesures administratives ont été prises, dont l'interdiction de vendre du carburant au détail ou des mortiers d'artifice et autres engins pyrotechniques.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un agent de la circulation à Naypyidaw le 29 décembre 2025, un jour après la première phase de l’élection générale en Birmanie ( AFP / Sai Aung MAIN )
    Birmanie: le parti pro-militaire revendique la victoire après la première phase des législatives
    information fournie par AFP 29.12.2025 17:40 

    Le principal parti pro-militaire en Birmanie a revendiqué lundi une victoire écrasante après la première phase des élections législatives organisées par la junte, a déclaré à l'AFP un de ses responsables. "Nous avons remporté 82 sièges à la chambre basse dans les ... Lire la suite

  • GE AEROSPACE : Le mouvement reste haussier
    GE AEROSPACE : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 29.12.2025 17:25 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

  • Le régulateur de l'audiovisuel, l'Arcom, a indiqué jeudi ne pas avoir constaté de "contournement des règles du pluralisme politique sur le mois de mars 2025" sur la chaîne de la galaxie Bolloré CNews ( AFP / Lionel BONAVENTURE )
    CNews se classe première chaîne d'info en 2025, devant BFMTV
    information fournie par AFP 29.12.2025 17:18 

    CNews, dans le giron du milliardaire conservateur Vincent Bolloré, a poursuivi son ascension en 2025, devenant la première chaîne d'information de France par ses audiences, devant BFMTV. C'est la première fois que la chaîne du groupe Canal+ est seule leader des ... Lire la suite

  • L'écrivain Pierre Bordage pose lors de sa visite au salon du livre de Paris, le 26 mars 2010 ( AFP / ETIENNE DE MALGLAIVE )
    Décès de l'auteur de science-fiction Pierre Bordage
    information fournie par AFP 29.12.2025 17:00 

    L'écrivain Pierre Bordage, auteur de best-sellers de science-fiction, est décédé vendredi à 70 ans, ont annoncé lundi les éditeurs Au diable vauvert et L'Atalante, qui ont publié la plupart de sa cinquantaine de romans. Son "décès brutal" est "survenu à la suite ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank