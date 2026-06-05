 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Tennis-Zverev face à Cobolli dimanche en finale du tournoi de Roland-Garros
information fournie par Reuters 05/06/2026 à 19:33

(Actualisé avec déclarations)

par Vincent Daheron

Alexander Zverev n'est plus qu'à une victoire de remporter son premier titre du Grand Chelem après sa qualification vendredi en finale de Roland-Garros grâce à son succès sans grand danger contre le Tchèque Jakub Mensik (7-5, 6-2, 3-6, 6-3).

Immense favori en raison du forfait du double tenant du titre Carlos Alcaraz et de l'élimination précoce du numéro un mondial Jannik Sinner, l'Allemand de 29 ans n'a pas craqué sous la pression.

Il jouera dimanche face à Flavio Cobolli - qui a profité du forfait de Matteo Arnaldi - sa deuxième finale sur l'ocre parisien après celle de 2024, sa quatrième en Grand Chelem (US Open 2020 et Open d'Australie 2025).

Le troisième joueur mondial a dominé son adversaire de 20 ans, novice dans le dernier carré d'un tournoi majeur, malgré un set lâché en route.

"C'est incroyable la manière dont il a joué pendant ces deux semaines. Je savais que ce serait le défi le plus difficile que j'ai eu jusqu'ici. J'ai réussi, je suis content", a-t-il déclaré sur le court, quelques minutes après sa victoire.

Alexander Zverev a breaké dans le 11e jeu du premier set, qu'il a ensuite conclu sur un ace, avant d'expédier le deuxième en 30 minutes. Mais Jakub Mensik a été clinique dans la troisième, empochée en convertissant son unique balle de break dans le sixième jeu, quelques minutes après avoir demandé un temps mort médical.

"Il a commencé à jouer de manière incroyable dans le troisième set, il a vraiment élevé son niveau", a expliqué Alexander Zverev.

L'Allemand a toutefois repris sa marche en avant dans le quatrième set en prenant le service adverse d'entrée. Il a scellé sa qualification sur sa première opportunité.

La tête de série n°2 continue sa route dégagée vers le premier titre en majeur de sa carrière. Demi-finaliste pour la cinquième fois sur les six dernières éditions, il a lâché deux sets lors de ses six premières rencontres.

De l'autre côté du filet, Jakub Mensik, symbole de la jeunesse au pouvoir dans ce tournoi parisien aux côtés de Joao Fonseca (19 ans), qu'il a éliminé en quarts de finale, ou Rafael Jodar (19), avait dû batailler pour rejoindre le dernier carré.

Il a notamment disputé deux rencontres en cinq sets au cours de son parcours, dont le deuxième tour à l'issue duquel il s'était écroulé sur le court, perclus de crampes sous une chaleur caniculaire.

Habituellement à l'aise sur dur, où il avait remporté son premier titre sur le circuit lors du Masters 1000 de Miami l'an passé, le 27e joueur mondial a réalisé un parcours détonnant sur la terre battue parisienne.

"Je suis déçu de la défaite mais j'espère que dans quelques heures, quelques jours, je regarderai ce tournoi de manière positive", a-t-il réagi en conférence de presse.

Il grimpera lundi aux alentours de la 16e place ATP, non loin du meilleur classement de sa courte carrière (12e début mars).

(Reportage de Vincent Daheron)

Sport
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le président russe Vladimir Poutine au Forum économique international de Saint-Pétersbourg (SPIEF), le 5 juin 2026 en Russie ( AFP / OLGA MALTSEVA )
    Au "Davos russe", Poutine refuse la proposition de rencontre de Zelensky
    information fournie par AFP 05.06.2026 19:38 

    Le président Vladimir Poutine a rejeté vendredi l'idée d'une rencontre en tête-à-tête proposée par son homologue ukrainien tant qu'un accord final n'aura pas été négocié en amont pour mettre fin à la guerre en Ukraine. "Je ne vois pas l'intérêt d'une rencontre. ... Lire la suite

  • La bonne affaire de Daniel Levy avec Tottenham
    La bonne affaire de Daniel Levy avec Tottenham
    information fournie par So Foot 05.06.2026 19:24 

    Quasiment un milliard d’euros. C’est la somme que devrait toucher Daniel Levy, selon les informations rapportées par la BBC : en effet, l’ancien président des Spurs est en train de vendre environ 25% des parts qu’il possède au fonds d’investissement de Tottenham ... Lire la suite

  • Le cours du bitcoin a été divisé par deux depuis le plus haut atteint en octobre dernier ( AFP / SEBASTIEN BOZON )
    Le bitcoin passe sous la barre des 60.000 dollars, une première depuis octobre 2024
    information fournie par AFP 05.06.2026 19:12 

    Le bitcoin est tombé vendredi sous le seuil symbolique des 60.000 dollars, une première depuis octobre 2024, pâtissant d'un désintérêt pour les cryptomonnaies et d'un climat peu propice au risque sur les marchés. La devise a chuté d'environ 6% à 59.770,90 dollars ... Lire la suite

  • Le président américain Donald Trump dans le Bureau ovale de la Maison Blanche, le 4 juin 2026 à Washington ( AFP / Brendan SMIALOWSKI )
    "Courage naissant": Trump confronté à une opposition républicaine croissante
    information fournie par AFP 05.06.2026 19:02 

    Donald Trump a l'habitude que les élus républicains lui obéissent. Mais des signes de dissension apparaissent au moment où son parti regarde avec nervosité approcher les législatives cruciales de mi-mandat. Du vote contre la guerre en Iran à la grogne contre son ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank