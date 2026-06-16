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Tennis-Les soeurs Williams joueront Wimbledon en double, Chwalinska invitée en simple
information fournie par Reuters 16/06/2026 à 13:14

Les Américaines Serena et Venus Williams ont obtenu mardi une invitation pour participer au tournoi de tennis de Wimbledon en double, tandis que la Polonaise Maja Chwalinska, récente finaliste de Roland-Garros, a été invitée en simple.

La légende américaine Serena Williams fera son retour à Wimbledon après quatre ans d'absence.

La joueuse de 44 ans, détentrice de 23 titres du Grand Chelem en simple, a fait son retour ce mois-ci au tournoi du Queen's, où elle a disputé le double avec la Canadienne Victoria Mboko.

Cette association a tourné court après la blessure au genou de Victoria Mboko. Serena Williams dispute cette semaine le tournoi de double de Berlin aux côtés de Karolina Muchova.

Serena Williams a remporté sept titres en simple à Wimbledon et six en double, déjà avec sa sœur aînée Venus.

Dans le tableau du simple dames, la Polonaise Maja Chwalinska, a obtenu une invitation, dix jours après sa finale surprise à Roland-Garros.

Désormais 21e mondiale, elle figurait trop loin au classement WTA quand la liste des participantes a été arrêtée avant le Grand Chelem parisien.

(Rédigé par Martyn Herman et Shrivathsa Sridhar; version française Vincent Daheron, édité par Benoit Van Overstraeten)

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