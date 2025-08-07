Tennis: la sensation Victoria Mboko en finale à Montréal contre Osaka

La Canadienne Victoria Mboko, tombeuse de la Kazakhe Elena Rybakina, en demi-finales du tournoi de Montréal, le 6 août 2025 ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Minas Panagiotakis )

La jeune Canadienne Victoria Mboko (18 ans) a réussi l'exploit de battre la Kazakhe Elena Rybakina 1-6, 7-5, 7-6 (7/4) pour se qualifier pour la finale de l'Open du Canada à Montréal.

Mboko, 85e mondiale et invitée dans ce tournoi WTA 1000, affrontera jeudi pour le titre l'ex-N.1 japonaise Naomi Osaka (27 ans, 49e), de nouveau en finale d'un tournoi de cette envergure pour la première fois depuis son retour de maternité début 2024.

Sensation du tournoi canadien, portée par un public de plus en plus survolté, Victoria Mboko n'a plus qu'une marche à franchir pour remporter le 3e tournoi WTA 1000 auquel elle participe.

"C'était un match incroyable. Merci à tout le monde qui m'a soutenu. C'était électrique, je suis très contente. C'était très difficile, je suis très fatiguée", a lancé, en français au micro du stade, la première canadienne finaliste du tournoi depuis Bianca Andreescu en 2019.

Seulement 350e mondiale fin 2024, Mboko réussit une grande année 2025 (quatre tournois gagnés sur le circuit secondaire, 3e tour à Roland-Garros) et fera son entrée parmi les 35 meilleures joueuses du monde à la fin du tournoi.

Née aux Etats-Unis de parents ayant quitté en 1999 la République démocratique du Congo, Victoria Mboko a grandi au Canada. Quatrième de sa fratrie à attraper une raquette de tennis, dès l'âge de trois ans, elle a progressé avec pour modèle Serena Williams.

Après avoir éliminé la N.2 mondiale américaine Coco Gauff en 8e de finale, Mboko a fini mercredi par venir à bout de Rybakina, 12e mondiale, en sauvant une balle de match dans une 3e manche dingue.

- Une chute sans conséquence -

Mboko, qui fêtera ses 19 ans à la fin du mois, est tombée en début de 3e manche, a dû être soignée au niveau du poignet droit, avant de reprendre sa marche en avant.

Rybakina, qui avait battu la Canadienne il y a deux semaines à Washington, a servi pour le match à deux reprises, notamment à 5-4 dans le 3e set, un jeu qui l'a vu rater l'immanquable au filet à 15-15.

La Kazakhe a manqué une balle de match à la fin de ce même jeu avant de subir un puissant retour de la Canadienne, revenue à 5-5.

Mboko, alternant grandes gifles en coup droit et double fautes rageantes (11 au total), a fini par pousser la Kazakhe au tie-break.

Rybakina s'est crispée dans le jeu décisif, se rendant coupable de quatre fautes en coup droit, notamment sur la première balle de match en faveur de la Canadienne, qui a conclu en 2h46, avant d'enlacer son entraîneure avec la fédération canadienne, la Française Nathalie Tauziat, ancienne N.3 mondiale.

Jeudi, elle bataillera pour le titre contre Osaka, ex-N.1 mondiale triple vainqueur en Grand chelem.

La Japonaise s'est débarrassée en deux sets de la Danoise Clara Tauson (22 ans, 19e) 6-2, 7-6 (9/7), qui a laissé passer deux balles de deuxième manche dans le tie-break.

Osaka retrouve les sommets du tennis mondial avec une première grande finale depuis la naissance de sa fille en juillet 2023, de quoi la lancer parfaitement en direction de l'US Open qu'elle avait remporté à deux reprises (2018 et 2020).

La Japonaise avait annoncé avant le tournoi canadien la fin de sa collaboration avec l'entraîneur français Patrick Mouratoglou, et travaille désormais avec le Polonais Tomasz Wiktorowski.