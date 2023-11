Tempêtes, sécheresse, inondations... : vers une hausse du tarif de l'assurance habitation ?

Pour la présidente de France Assureurs, la succession des tempêtes, sécheresses et inondations devrait amener l'Etat à augmenter la surprime "catastrophes naturelles" comprise dans la prime habitation.

France Assureurs a estimé lundi 13 nvovembre à 1,3 milliard d'euros le coût des tempêtes Ciaran et Domingos, qui ont balayé une partie du pays début novembre. (Ici la Teste-de-Busch, le 5 novembre 2023) ( AFP / THIBAUD MORITZ )

Après le passage successif des tempêtes Ciaran et Domingos et les pluies diluviennes qui ont touché le Pas-de-Calais, Emmanuel Macron a annoncé mardi 14 novembre de nouvelles aides aux sinistrés . "Il y a une tendance qui est l'aggravation des événements naturels en terme de fréquence et d'intensité", constatait un peu plus tôt dans la matinée la présidente de France Assureurs. "Pour n'importe quel type de risque, à partir du moment où les risques augmentent, le taux de la couverture du risque a tendance à augmenter", a souligné sur RTL Florence Lustman,

La représentante de la profession plaide pour que l'Etat augmente la surprime qui finance le régime des catastrophes naturelles, qui est "extrêmement protecteur" pour les assurés et "que le monde entier nous envie" . Ce régime, qui coûte environ 25 euros par an aux assurés, est déficitaire depuis 2015, si bien qu'"il va falloir le remettre à flots", a-t-elle indiqué.

"Vraisemblablement, il va falloir augmenter un peu" la surprime de 12% sur les contrats d'assurance habitation "pour financer le régime de catastrophes naturelles". "On pourrait passer de 12% à 18% ", a avancé la présidente de l'association des assureurs français, notant que "c'est à l'Etat d'en décider". "Franchement, pour pérenniser ce régime, ça vaut le coup" , a-t-elle lancé.

Florence Lustman n'a toutefois pas voulu se prononcer sur d'éventuelles hausses de tarifs des assureurs.

Il est par ailleurs, selon elle, "vraiment beaucoup trop tôt" pour estimer les dommages engendrés par les crues dans le Pas-de-Calais. France Assureurs avait estimé lundi à 1,3 milliard d'euros le coût des tempêtes Ciaran et Domingos , qui ont balayé une partie du pays début novembre.