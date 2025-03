Télétravail: plus d'un salarié du privé sur cinq concerné, selon l'Insee

( AFP / AURORE MESENGE )

La pratique du télétravail s'est "ancrée" dans les entreprises, avec plus d'un salarié du secteur privé sur cinq concerné début 2024 et une moyenne de 1,9 jour de travail à distance par semaine, selon une étude de l'Insee publiée mercredi.

Au premier semestre 2024, 22% des salariés du privé en France (hors Mayotte) ont ainsi été en télétravail au moins une fois dans les quatre semaines précédentes, indique l'étude.

L'organisation du travail est "essentiellement hybride", avec en moyenne 1,9 jour hebdomadaire de travail à distance.

Près de sept salariés sur dix qui considèrent leur poste comme "télétravaillable" y recourent, indique également l'étude.

La fréquence du télétravail augmente avec la taille des entreprises: 18% des salariés télétravaillent au moins une fois par mois dans les petites et moyennes entreprises (PME), 26% dans celles de taille intermédiaire (ETI) et 34% dans les grandes entreprises, qui comptent une forte proportion de cadres.

L'Insee rappelle qu'avant la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19, le télétravail était peu répandu en France: "seuls 4% des salariés le pratiquaient de façon régulière en 2019", note l'étude.

Au plus fort de la crise Covid, la proportion de télétravailleurs a atteint des pics autour de 30%, avec notamment 27% et 28% lors des confinements de novembre 2020 et avril 2021.