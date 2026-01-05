 Aller au contenu principal
Télé 7 Jours racheté par le groupe allemand Bauer Media Group
information fournie par AFP 05/01/2026 à 11:09

Le magazine Télé 7 Jours et ses déclinaisons Télé 7 Jours Jeux et Télé 7 Jeux ont été rachetés par le groupe allemand Bauer Media à CMI France ( AFP / JOEL SAGET )

Le magazine Télé 7 Jours et ses déclinaisons Télé 7 Jours Jeux et Télé 7 Jeux ont été rachetés par le groupe allemand Bauer Media à CMI France, détenu par le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, a annoncé l'acquéreur lundi.

Des négociations exclusives avaient été engagées en juillet pour ce rachat, effectif depuis le 1er janvier.

Le montant de la transaction n'a pas été précisé.

"Nous sommes heureux de l'arrivée de Télé 7 Jours, marque emblématique, que nous souhaitons conserver tout en l'adaptant à un environnement audiovisuel en constant mouvement", a commenté Nicolas Sauzay, dirigeant de Bauer Media France, dans un communiqué.

Selon lui, cette acquisition "offrira de nombreuses opportunités de synergie avec les autres publications de Bauer Media France", qui est l'éditeur de Télécâble Sat Hebdo, Maxi et Maxi Cuisine.

Créé en 1960, Télé 7 Jours mêle programmes audiovisuels, informations sur des personnalités et recommandations culturelles.

L'hebdomadaire s'est écoulé à 660.415 exemplaires par numéro sur la période allant de mi-2024 à mi-2025, selon l'Alliance pour les chiffres de la presse et des médias (ACPM). Ses déclinaisons Télé 7 Jeux et Télé 7 Jours Jeux se sont respectivement vendues à 79.305 et 50.146 exemplaires sur la même période.

Groupe familial basé à Hambourg employant 12.000 personnes, Bauer Media, dont les activités s'étendent au numérique, à la radiodiffusion et à l'affichage extérieur, revendique plus de 500 millions d'exemplaires de ses publications vendus chaque année à travers l'Europe.

Le groupe CMI France détient les magazines Elle, Marianne et Franc-Tireur. Il a lancé en juin la chaîne généraliste T18 sur la TNT (télévision numérique terrestre).

Le groupe a recentré ces derniers mois son portefeuille de publications: outre la vente de Télé 7 Jours à Bauer Media Group, il a cédé les magazines people Ici Paris et France Dimanche à Prisma Media.

CMI France a annoncé en décembre vouloir supprimer jusqu'à 87 postes dans le cadre d'un plan social.

