Taylor Farms va suspendre indéfiniment la récolte de laitues au Mexique pendant la saison de la cyclospora

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(Ajoute des informations contextuelles tirées du paragraphe 2)

Taylor Farms a annoncé jeudi qu'elle suspendrait indéfiniment la récolte et la transformation de la laitue iceberg provenant du centre du Mexique et destinée à la vente aux États-Unis et au Canada pendant la saison de la cyclospora aux États-Unis, après qu'une récente épidémie a rendu malades des milliers de personnes.

Le fournisseur de fruits et légumes frais a déclaré qu'il cesserait de commercialiser la laitue iceberg provenant de cette région pendant la période identifiée par les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC) comme étant la saison de la cyclospora aux États-Unis, qui coïncide avec la saison des pluies dans le centre du Mexique.

Cette contamination a rendu malades des milliers de personnes à travers les États-Unis et a perturbé l'activité de nombreux restaurants, notamment celle de Taco Bell (filiale de Yum Brands), qui utilisait la laitue faisant l'objet du rappel.

Cette épidémie a donné lieu à l’un des plus importants rappels alimentaires de ces dernières années et a relancé l’examen minutieux des contrôles de sécurité alimentaire pour les produits importés.

La cyclosporose est une maladie intestinale causée par le parasite Cyclospora. Les personnes peuvent être infectées après avoir consommé des aliments ou de l’eau contaminés ⁠et les symptômes peuvent inclure de la diarrhée, des crampes d’estomac, des nausées et de la fatigue.