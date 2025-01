Taxer les retraités les plus aisés... oui, mais comment ?

Une contribution des retraités les plus aisés au financement de la Sécurité sociale au cœur des débats. Après que le gouvernement a relancé la piste des 7 heures travaillées gratuitement par les Français, Astrid Panosyan-Bouvet a proposé un effort de certains retraités, pour combler le déficit de la Sécu. Invitée de TF1 ce mardi, la ministre chargée du Travail et de l'Emploi a considéré que « différentes taxes et cotisations pourraient être envisagées sur les retraités, en fonction de leur niveau de pension » afin de financer la branche « autonomie ».

« Il y a la solidarité intergénérationnelle, mais il y a aussi la solidarité entre aînés, pour ceux qui peuvent se le permettre », a-t-elle souligné. Son entourage évoque une « position personnelle », appuyé par Matignon qui considère que les ministres sont « encouragés à avoir des idées personnelles », sans pour autant qu'elles ne soient reprises par l'exécutif.

Ce dispositif pourrait rapporter entre 500 et 800 millions d'euros, en fonction du seuil à partir duquel les séniors seraient mis à contribution. Pour cette mise en application, le gouvernement pourrait s'attaquer à la contribution sociale généralisée (CGS), comme le rapporte Le Parisien . Pour l'heure, 72 % des retraités les plus favorisés y sont soumis : 4,6 millions d'entre eux ont un taux