Taux de la BCE: fin du cycle de baisse, place à des ajustements limités

La Banque centrale européenne (BCE) n'envisage plus que d'éventuels "ajustements marginaux" de ses taux d'ici la fin de l'année, après une série de huit baisses consécutives liées au reflux de l'inflation, selon le compte-rendu de sa dernière réunion publié jeudi.

( AFP / DANIEL ROLAND )

Réunis en juillet, les membres du conseil des gouverneurs de la BCE ont jugé qu'"il n'y avait pas de pression immédiate pour modifier les taux directeurs", désormais "en territoire largement neutre", soit un niveau qui ne soutient ni ne pénalise l'économie, d'après ce document.

L'institution de Francfort avait marqué une pause en juillet après avoir ramené son principal taux de dépôts de 4% à 2%.

La BCE souligne dans le compte-rendu que l'inflation "se stabilise à l'objectif à moyen terme" fixé à 2% et que la transmission des baisses de taux dans l'économie réelle doit encore être pleinement mesuré.

En même temps, l'"incertitude exceptionnelle" du moment, nourrie par les tensions commerciales et géopolitiques, pousse l'institution à maintenir une "pleine optionnalité" et à rester agile afin de réagir à de nouveaux chocs si nécessaire.

Mais le débat a évolué, selon le document: il ne s'agit plus de la vitesse de la détente monétaire, mais d'"éventuels ajustements marginaux pour le reste de 2025" sur le niveau des taux, compte tenu des "perspectives économiques et des incertitudes persistantes".

Il faudra en particulier évaluer les conséquences de l'accord commercial conclu début août entre Washington et Bruxelles, qui a entraîné une forte hausse des droits de douane américains et pourrait freiner l'économie de la zone euro.

Cet accord commercial a "atténué", mais "pas éliminé l'incertitude mondiale", avec des surtaxes douanières "légèrement supérieures" aux prévisions de juin de la BCE, avait déclaré en août sa présidente Christine Lagarde.

La BCE se réunira de nouveau le 11 septembre à Francfort pour fixer son cap monétaire.

La plupart des observateurs tablent sur un nouveau statu quo, avant deux autres rendez-vous monétaires d'ici décembre qui pourraient, à la marge, relancer une baisse du loyer de l'argent.