Taux d’emploi : la France reste à la traîne

Selon l'Insee, le taux d'emploi, qui mesure le rapport entre le nombre d'individus ayant un emploi et le nombre total d'individus, s'est élevé en France à 68,4 % chez les 15-64 ans en 2023, en progression de 0,2 point par rapport à 2022 et à son plus haut niveau depuis 1975. Malgré cette hausse, le taux d'emploi reste en France inférieur à la moyenne de 70,4 % observée dans l'Union européenne (UE), où il varie de 61,5 % en Italie à 82,4 % aux Pays-Bas.

Dans l'ensemble de l'UE, le taux d'emploi des hommes (75,1 %) était en 2023 supérieur de 9,4 points à celui des femmes (65,7 %), soit un écart supérieur à celui de 5 points constaté en France (66 % pour les femmes, 71 % pour les hommes). De son côté, le taux d'emploi des jeunes âgés de 15 à 24 ans a progressé de 0,4 point dans l'UE en 2023 pour s'établir en moyenne à 35,2 %, avec de fortes disparités entre les pays.

Le taux d'emploi des jeunes est inférieur à 20 % en Grèce, en Roumanie et en Bulgarie, alors qu'il dépasse 50 % en Allemagne, en Autriche, au Danemark et même 75 % aux Pays-Bas. « Les écarts entre pays reflètent des différences de durée de scolarité, de cumul emploi-études (dont l'apprentissage), mais aussi des difficultés d'insertion des jeunes plus ou moins marquées sur le marché du travail », commente l'Insee. En France, le taux d'emploi des jeunes (35,2 %) a sensiblement augmenté ces dernières années