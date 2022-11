Tarifs de l’énergie : « Signer ce contrat revient à signer notre arrêt de mort »

L'heure est grave. Après des mois d'augmentation des coûts du gaz et de l'électricité, les chefs d'entreprises, qu'elles soient petites, moyennes ou de taille intermédiaire, se retrouvent désemparés et ne savent plus comment faire face. Les dossiers de restructuration s'accumulent et le nombre de faillites est à la hausse. Le Point est parti à la rencontre de ces entrepreneurs confrontés à des prix de l'énergie qui sont multipliés par dix, par vingt, parfois par cinquante, et qui cherchent des solutions pour sauver leur entreprise. Tous les secteurs sont concernés, l'agroalimentaire, la métallurgie, la chimie, etc. Témoignages.

Laurent Vronski est directeur général d'Ervor, une PME industrielle basée à Argenteuil qui emploie 50 salariés et fabrique des compresseurs d'air. Il est aussi secrétaire général de l'association d'entrepreneurs Croissance Plus. Il ne cache pas son inquiétude pour l'avenir.

« Nous sommes des industriels, notre usine est à Argenteuil et nous sommes le dernier fabricant français de compresseurs d'air. Il s'agit d'une pièce essentielle, utilisée pour purifier l'eau, faire fonctionner un tramway ou une centrale nucléaire… C'est un produit à haute valeur ajoutée que nous exportons à 90 % hors de France. Ervor, société créée en 1945, dont j'ai repris la direction en 1993, est le Hermès du compresseur. Aujourd'hui, notre entreprise fait face à challenge sans

... Source LePoint.fr