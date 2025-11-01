Tanzanie-La présidente réélue avec 98% des votes-commission électorale

La présidente tanzanienne Samia Suluhu Hassan a remporté l'élection présidentielle avec 98% des votes, a annoncé samedi la commission électorale.
(Rédigé par Aaron Ross; version française Camille Raynaud)
La présidente tanzanienne Samia Suluhu Hassan a remporté l'élection présidentielle avec 98% des votes, a annoncé samedi la commission électorale.
(Rédigé par Aaron Ross; version française Camille Raynaud)
Le vaisseau spatial Shenzhou-21 avec trois astronautes à bord s'est arrimé à la station spatiale chinoise Tiangong moins de quatre heures après avoir été propulsé vendredi par la fusée Longue Marche-2F depuis un pas du nord-ouest du pays. L'arrimage a eu lieu à ... Lire la suite
La cheffe de l'Etat tanzanienne Samia Suluhu Hassan a remporté la présidentielle avec 97,66% des voix, selon les résultats définitifs proclamés samedi à la télévision d'Etat après trois jours de violences électorales. Le pays d'Afrique de l'Est a sombré dans la ... Lire la suite
Les vols ont été suspendus pendant près de deux heures vendredi soir à l'aéroport de Berlin-Brandebourg à cause de la présence de drones, une alerte supplémentaire sur cette menace qui inquiète les Européens et les pousse à renforcer leur défense. Près d'un mois ... Lire la suite
PÉKIN (Reuters) -Le président chinois Xi Jinping a proposé samedi d'établir une organisation mondiale de coopération en matière d'intelligence artificielle (IA) lors du sommet de la Coopération économique pour l'Asie-Pacifique (Apec), a rapporté l'agence de presse ... Lire la suite
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer