Tanzanie-La présidente Hassan largement réélue

(Actualisé avec précisions)

La présidente tanzanienne Samia Suluhu Hassan a remporté l'élection présidentielle avec 98% des votes, a annoncé samedi la commission électorale.

Samia Suluhu Hassan, arrivée au pouvoir en 2021 après la mort de son prédécesseur, obtient donc un nouveau mandat de cinq ans.

Des manifestations sont organisées en Tanzanie depuis mercredi, les contestataires détruisant des bannières à l'effigie de Samia Suluhu Hassan et incendiant des bâtiments officiels.

Des témoins ont déclaré que la police avait tiré des gaz lacrymogènes et des coups de feu pour disperser certaines manifestations.

Les manifestants sont indignés par l'exclusion de la course électorale des deux principaux opposants de la présidente Samia Suluhu Hassan et par ce qu'ils qualifient de répression généralisée.

Le principal parti d'opposition tanzanien a déclaré vendredi que des centaines de personnes ont été tuées lors de manifestations contre les élections qui se tiennent depuis mercredi dans tout le pays, tandis que les Nations unies (Onu) font état d'au moins 10 morts.

Le gouvernement a rejeté ce bilan, estimant qu'il était "très exagéré".

Reuters n'a pas été en mesure de vérifier ces chiffres de manière indépendante.

(Rédigé par Aaron Ross; version française Camille Raynaud)