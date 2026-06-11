Taïwan menace de chasser de ses eaux des navires chinois

par Ben Blanchard

Taïwan ne tolérera pas les tentatives de la Chine de donner l'impression qu'elle exerce sa juridiction sur les eaux de l'île, ont prévenu jeudi les autorités maritimes de celle-ci, promettant d'"expulser" tout intrus à la suite d'une patrouille chinoise au large de ses côtes orientales.

Pékin, qui revendique sa souveraineté sur l'île gouvernée démocratiquement, a exprimé son mécontentement après l'annonce le mois dernier par le Japon et les Philippines de pourparlers officiels au sujet de leurs frontières maritimes, estimant que ces discussions concernaient les eaux au large de Taïwan.

Samedi soir, les médias d'État chinois ont rapporté que des navires avaient été envoyés pour mener une "opération spéciale de contrôle du trafic maritime" et inspecter des bateaux dans les eaux à l'est de Taïwan, en réponse à l'annonce des pourparlers entre le Japon et les Philippines.

Mercredi, les médias chinois ont déclaré que la patrouille avait pris fin après avoir "inspecté 198 navires de passage et sanctionné des infractions impliquant trois d'entre eux", procédé à un relevé hydrographique et sillonné des zones où se trouvent des câbles sous-marins.

Les garde-côtes taïwanais ont déclaré que Pékin n'avait aucune juridiction sur ces eaux et que, chaque fois que des navires chinois y apparaîtraient, les bateaux de l'île "les chasser(aient) avec force et maintiendr(aient) la liberté et la sécurité de la navigation".

" La souveraineté maritime de notre nation ne peut être violée", a ajouté la garde côtière taïwanaise dans un communiqué. "Tout pays qui revendique une juridiction sera expulsé, sans exception."

Ces déclarations interviennent après la publication par les médias de Pékin d'une carte schématique des opérations des navires chinois, sur laquelle des flèches encerclent Taïwan.

"HARCELÉS"

Taïwan a déclaré cette semaine que trois navires marchands de passage dans la zone avaient été "harcelés" par les garde-côtes chinois, précisant que ces derniers leur avaient demandé des informations sur leur point de départ et leur destination en revendiquant leur juridiction.

Le porte-parole des garde-côtes taïwanais, Hsieh Ching-chin, a indiqué jeudi à des journalistes que certains des navires avaient répondu aux garde-côtes chinois en leur fournissant des informations telles que leur prochain port d'escale.

La Chine "n'a aucun droit souverain dans les eaux à l'est de Taïwan", a-t-il déclaré.

"Notre administration des garde-côtes expulsera sans exception, quelle que soit sa nationalité, tout navire impliqué dans une tentative d'affirmation de juridiction, afin de défendre notre souveraineté."

Les garde-côtes taïwanais ont par ailleurs indiqué que deux navires du gouvernement chinois avaient pénétré jeudi pendant 15 minutes dans des eaux réglementées près d'Itu Aba, au cœur de la mer de Chine méridionale, s'approchant jusqu'à 2,1 milles marins de l'île contrôlée par Taïwan.

Les navires sont repartis après avoir été avertis et interpellés par des garde-côtes taïwanais, ont précise ces derniers dans un communiqué.

Le Bureau chinois des affaires taïwanaises n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaires.

(Reportage de Ben Blanchard, version française Benjamin Mallet, édité par Benoit Van Overstraeten)