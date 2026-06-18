Taïwan espère une approbation rapide des ventes d'armes US - Président

Le fait que Taïwan assure sa propre sécurité et refuse d'être gouverné par le Parti communiste chinois ne doit pas être considéré comme une provocation, a déclaré jeudi le président Lai Ching-te, ajoutant dans le même temps espérer l'approbation prochaine d'un nouveau programme de ventes d'armes américaines.

S'exprimant devant le Club des correspondants étrangers de Taïwan à Taipei, Lai Ching-te a réaffirmé son souhait d'un dialogue avec la Chine fondé sur "l'égalité et le respect", tout en soulignant que Taïwan a le droit de protéger ses intérêts et que seul le peuple taïwanais peut décider de son avenir.

"La protection par Taïwan de sa propre sécurité nationale et le maintien de son mode de vie démocratique et libre, son refus de l'unification et son refus d'être gouverné par le Parti communiste chinois ne doivent pas être perçus comme une provocation envers la Chine", a-t-il ajouté.

LA CHINE REJETTE LES PROPOS DE LAI

La Chine, qui revendique l'île, a rejeté ses propos, accusant Lai Ching-te de séparatisme.

Le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré que la question de Taïwan relevait uniquement des affaires intérieures chinoises.

"Ils ne peuvent arrêter la tendance historique selon laquelle la Chine sera finalement et inévitablement réunifiée", a déclaré le porte-parole Lin Jin aux journalistes à Pékin, ajoutant que Taïwan est un territoire "inaliénable" du pays.

Lai Ching-te a souligné que l'armée chinoise étendait sa présence dans le Pacifique occidental. "Il est clair que la Chine est la principale force motrice qui modifie le statu quo dans le détroit de Taïwan et qui affecte la paix et la stabilité régionales."

VENTES D'ARMES

Taïwan a été l'un des principaux sujets abordés par Donald Trump et Xi Jinping lors de leur sommet le mois dernier.

Xi Jinping avait averti qu'un différend sur Taïwan avec les États-Unis pourrait entraîner les relations entre Pékin et Washington sur une trajectoire dangereuse, voire déboucher sur un conflit. La Chine n'a jamais renoncé à l'usage de la force pour placer Taïwan sous son contrôle.

Au cours du sommet, Donald Trump a enchaîné les déclarations sur Taïwan, affirmant qu’il était indécis quant à de nouvelles ventes d’armes et laissant alors entendre qu’il pourrait s’entretenir avec Lai Ching-te.

Ce dernier a assuré jeudi que l'engagement sécuritaire des États-Unis envers Taïwan n'avait pas changé, ajoutant: "Nous continuerons à entretenir une communication étroite avec le gouvernement américain et espérons que ces achats d’armes pourront être approuvés dès que possible."

"L'essentiel est que Taïwan ne change pas de cap dans le renforcement de ses propres capacités de défense, et qu’il ne ralentisse pas non plus son rythme", a-t-il déclaré.

PROGRAMME DE DÉFENSE

Cependant, le mois dernier, le parlement taïwanais, dominé par l'opposition, n’a approuvé que les deux tiers du budget supplémentaire de défense de 40 milliards de dollars (34,78 milliards d'euros) proposé par Lai Ching-te, en supprimant la partie destinée aux drones et aux armes produites localement.

Jeudi, le ministère taïwanais de la Défense a annoncé qu’il proposait un nouveau programme spécial de défense d’un montant de 210 milliards de dollars taïwanais (5,78 milliards d'euros) destiné à la surveillance, aux attaques côtières et aux petits drones de surface sans pilote.

Taïwan "est prêt à sauvegarder sa propre sécurité nationale et est également prêt à partager les responsabilités de défense collective avec la communauté internationale, afin de créer un effet de dissuasion et de parvenir à la paix et à la stabilité régionales".

(Reportage de Yimou Lee et Ben Blanchard ; Avec la contribution d'Eduardo Baptista à Pékin ; édité par Benoit Van Overstraeten)