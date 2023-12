Tabagisme passif : des composés toxiques retrouvés dans le lait maternel

L'Organisation mondiale de la santé recommande un allaitement maternel exclusif jusqu'à l'âge de 6 mois puis un allaitement partiel jusqu'à l'âge de deux ans. Mais l'environnement et l'alimentation de la mère peuvent impacter la qualité du lait. Selon une récente étude publiée dans Scientific Reports, des éléments potentiellement toxiques ont été retrouvés dans le lait maternel des femmes exposées à la fumée de cigarette.

Cette recherche a été menée auprès de 100 femmes allaitantes qui vivent dans l'ouest de l'Iran. Les échantillons ont permis de diviser les femmes en trois groupes : des non-fumeuses, des fumeuses passives et des fumeuses actives. Les chercheurs ont analysé l'ensemble des données à la recherche de traces de zinc, de fer, de cuivre, de cadmium, de plomb, etc.

« Les résultats ont montré qu'une exposition active et passive à la fumée de tabac peut provoquer l'accumulation d'éléments potentiellement toxiques dans le lait maternel, mettant gravement en danger la santé et la vie du nourrisson », rapportent les auteurs de cette étude. Les concentrations d'oligoéléments comme le mercure, le cadmium, le plomb et l'arsenic étaient significativement plus élevées dans les échantillons de lait maternel des femmes exposées activement ou passivement à la fumée de tabac que chez les femmes non fumeuses.

Les chercheurs