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Syrie-Les FDS annoncent leur dissolution pour intégrer le pouvoir central à Damas
information fournie par Reuters 25/08/2026 à 21:49
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Les Forces démocratiques syriennes (FDS) ont été dissoutes, a annoncé mardi le chef de l'alliance de combattants kurdes, une étape majeure en vue de leur intégration au sein du pouvoir central à Damas, comme prévu par un accord conclu plus tôt cette année avec le gouvernement du président Ahmed al-Charaa.

Au cours d'une allocution télévisée, le commandant Mazloum Abdi a annoncé "la fin de la mission des Forces démocratiques syriennes" et leur "dissolution comme force militaire indépendante".

Damas et les FDS sont convenus en janvier dernier d'un accord de cessez-le-feu prévoyant l'intégration progressive des composantes de l'alliance kurde dans l'Etat syrien, un processus soutenu par les Etats-Unis, jadis principal allié des FDS.

Cet accord est survenu peu après une offensive éclair des forces gouvernementales pour reprendre des zones contrôlées par les FDS dans le Nord et l'Est syriens, notamment à Alep.

(Orhan Qereman et Nayera Abdallah; version française Jean Terzian)

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