Syrie-Les derniers combattants kurdes quittent Alep

par Khalil Ashawi, Mahmoud Hasano et Orhan Qereman

Les derniers combattants kurdes ont quitté dimanche Alep, a rapporté la chaîne de télévision publique Ekhbariya TV, signant ainsi le retrait des forces kurdes des zones de la ville qu'ils contrôlaient depuis le début de la guerre civile en Syrie, en 2011.

Un accord de cessez-le-feu conclu en début de semaine prévoyait le départ des forces kurdes de Cheikh Maqsoud, mais celles-ci ne se sont pas retirées et l'armée syrienne avait déclaré vendredi en fin de journée qu'elle allait lancer une opération terrestre pour les expulser.

Les combattants kurdes ont établi une zone semi-autonome dans le nord-est de la Syrie, le long de la frontière avec la Turquie, qu'ils continuent de contrôler.

Le commandant des Forces démocratiques syriennes (FDS), le général Mazloum Abdi, a déclaré dans un message publié sur le réseau social X que le groupe était parvenu, grâce à une médiation internationale, à un accord sur un cessez-le-feu prévoyant l'évacuation en toute sécurité des civils et des combattants des quartiers d'Achrafiyah et de Cheikh Maqsoud à Alep vers le nord et l'est de la Syrie.

Les affrontements à Alep ont braqué les projecteurs sur l'une des principales lignes de fracture en Syrie, où la promesse du président intérimaire Ahmed al Charaa de réunifier le pays après 14 ans de guerre civile se heurte aux réticences des Kurdes à se placer sous l'autorité d'un gouvernement dirigé par des islamistes.

(avec Orhan Qereman à Qamishli, Tuvan Gumrukcu à Ankara et Yomna Ehab au Caire, rédigé par Maya Gebeily; version française Camille Raynaud)