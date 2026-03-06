SYNTHESE 1-La Fed confrontée à un choix difficile face à la faiblesse de l'emploi et à une inflation élevée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute les commentaires de Miran, Hammack et Collins de la Fed aux paragraphes 15-18)

* Les pertes d'emploi de février et la flambée des prix du pétrole suscitent des inquiétudes quant à la stagflation

* La Fed devrait maintenir ses taux lors de la réunion de mars

* Les investisseurs parient sur une baisse des taux en juin dans un contexte d'incertitudes économiques

*

par Howard Schneider et Ann Saphir

Les nouveaux signes de faiblesse de l'emploi et les inquiétudes concernant l'inflation due au pétrole placent les responsables de la Réserve fédérale américaine devant un choix inconfortable: laisser les coûts d'emprunt stables pour s'assurer que l'inflation ne s'aggrave pas ou les réduire pour soutenir un marché de l'emploi qui perd du terrain. Pour l'instant, ils semblent prêts à attendre, même si les traders ont augmenté leurs paris sur le fait que les réductions de taux commenceront en juin. C'est à ce moment-là que le candidat du président Donald Trump à la présidence de la Fed, l'ancien gouverneur de la Fed Kevin Warsh , devrait prendre la relève de l'actuel président de la Fed Jerome Powell en tant que principal responsable de la politique monétaire de la banque centrale américaine. La décision sera difficile à prendre. Alors que les prix du pétrole ont atteint 90 dollars le baril dans le sillage des attaques américano-israéliennes contre l'Iran et que les prix de l'essence aux États-Unis ont bondi de 3 à 3,32 dollars le gallon en une semaine, un rapport du département du travail a montré vendredi que les employeurs ont supprimé des emplois de manière inattendue en février et que le taux de chômage a augmenté pour atteindre 4,4 %. Les employeurs du secteur privé ont ajouté moins de 300 000 travailleurs en 2025, ce qui en fait la pire année, à l'exclusion du choc de 2020, depuis 2009, selon le rapport.

"Les espoirs que le marché du travail se stabilise - peut-être que c'était trop et que nous devons vraiment garder un œil sur le marché du travail; mais nous avons aussi une inflation qui dépasse l'objectif et des prix du pétrole qui augmentent", a déclaré Mary Daly, présidente de la Fed de San Francisco, à la chaîne CNBC. "Nos deux objectifs sont maintenant des risques, et nous devons garder un œil sur les deux."

Les chiffres de l'emploi de février ont été tirés vers le bas par des grèves dans le secteur de la santé et par la réduction en cours des effectifs du gouvernement fédéral, et Mme Daly et d'autres ont mis en garde contre une interprétation excessive des chiffres d'un seul mois. Associés au rapport plus solide de janvier, les gains d'emplois moyens sur deux mois sont inférieurs aux 30 000 que Mme Daly estime nécessaires à l'économie pour maintenir le taux de chômage stable, a-t-elle déclaré.

Entre-temps, l'inflation mesurée selon l'indicateur ciblé par la Fed était de 2,9 % en décembre, et les économistes s'attendent à ce qu'un rapport publié la semaine prochaine montre qu'elle y est restée en janvier.

La Fed vise une inflation de 2 %, bien qu'elle n'ait pas atteint cet objectif au cours des cinq dernières années.

Les dynamiques combinées - guerre, hausse des coûts des matières premières et baisse des embauches - placent la Fed dans un étau de "stagflation" que les décideurs politiques pensaient pouvoir éviter l'année dernière.

"Je garde l'espoir, voire je m'attends, à ce que les conditions s'améliorent et que l'on commence à voir des progrès en matière d'inflation... et que, d'ici la fin de l'année, nous soyons dans une situation qui nous permette de commencer à redescendre vers quelque chose comme le point d'équilibre qui est en dessous de notre niveau actuel", a déclaré Austan Goolsbee, président de la Fed de Chicago, à Bloomberg TV, en se référant aux réductions des taux directeurs de la Fed. Mais il a ajouté: "Au fur et à mesure que les incertitudes augmentent, je pense que le moment où il est judicieux d'agir ne cesse d'être repoussé."

PÉTROLE, PRIX ET DEMANDE DES CONSOMMATEURS

La Fed devrait maintenir ses taux lors de sa prochaine réunion des 17 et 18 mars, mais elle semble prête à engager une discussion plus large à un moment où les principaux risques liés à la chaîne d'approvisionnement sont de nouveau sur la table.

Dans des commentaires sur Bloomberg Television, le gouverneur de la Fed, Christopher Waller, a déclaré qu'il considérait la hausse des prix du pétrole comme "plutôt un événement ponctuel" qui ne nécessiterait pas de réponse de la Fed, mais il a également reconnu l'incertitude si le conflit iranien persiste et que les prix du pétrole continuent d'augmenter.

"Si la situation se débloque en... quelques semaines ou même deux mois, elle ne sera pas un facteur important à l'avenir", a déclaré M. Waller. "Si elle devient plus permanente, elle commencera alors à se répercuter sur d'autres secteurs de l'économie."

Mais les décideurs politiques, profitant de leur dernier jour pour faire des déclarations publiques avant l'embargo médiatique habituel autour de chaque réunion de la Fed, sont également susceptibles d'accorder une nouvelle importance au marché de l'emploi après les chiffres décevants de février.

"Si le marché du travail continue d'être faible... Si nous obtenons un mauvais chiffre... la question est de savoir pourquoi vous restez les bras croisés" et n'essayez pas de soutenir le marché de l'emploi par des réductions de taux, a déclaré M. Waller avant la publication des données sur l'emploi.

Le gouverneur de la Fed, Stephen Miran, partisan des baisses de taux depuis qu'il a rejoint la Fed en septembre, a déclaré qu'il continuait à penser que le marché de l'emploi avait besoin d'être soutenu par des taux plus bas, et que la hausse des prix du pétrole pourrait renforcer cette conviction.

"Cela retire de la demande à l'économie, car les gens doivent dépenser davantage pour les produits énergétiques", a déclaré M. Miran à CNBC. "Et donc, si cela a un effet – j'hésite à réagir à ce qui se passe dans le secteur pétrolier tant que nous n'en savons pas plus – cela me pousse vers une politique encore plus accommodante."

La présidente de la Fed de Cleveland, Beth Hammack, l'une des membres les plus faucons de la Fed, est restée concentrée sur une inflation trop élevée . "Dans mon scénario de base, je pense que la politique devrait être maintenue pendant un certain temps, car nous voyons des preuves que l'inflation diminue et que le marché du travail se stabilise davantage", a-t-elle déclaré.

La présidente de la Fed de Boston, Susan Collins, a également appelé à une "approche patiente et délibérée" pour fixer les taux.

Les traders ont évalué la probabilité d'une réduction des taux en juin à environ 51 % après les données sur l'emploi, et une autre réduction des taux est probable d'ici la fin de l'année.