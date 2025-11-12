Suspension de la réforme des retraites : une "erreur fatale", une "hérésie", selon Patrick Marin

Patrick Martin à Paris, le 28 août 2025. ( POOL / THIBAUD MORITZ )

Dans un entretien accordé au journal Le Figaro ce mardi 11 novembre, le patron du Medef condamne "cette concession faite à la gauche".

"Ce report, c’est la faute originelle, l’erreur fatale. (...) C’est une hérésie. Pas seulement sur le plan des finances publiques, mais aussi sur le plan économique", a fustigé le représentant du patronat auprès du journal Le Figaro , alors que les députés doivent discuter ce mercredi 12 novembre de cette suspension, dans le cadre de l'examen du projet de budget de la Sécurité sociale.

Pour Patrick Martin, cette suspension va "encore dégrader le taux d’emploi en France, qui est un de nos principaux problèmes" . Le patron des patrons ajoute : "C’est aussi une erreur sociale, parce qu'immanquablement cela pèsera sur les contribuables. Pour couronner le tout, cette concession faite à la gauche n’a pas été faite pour solde de tout compte puisque, depuis, c’est la surenchère fiscale". Il dénonce notamment "une captation du débat" qui "consiste à faire croire que le vrai problème de la France serait celui de l’équité fiscale. C’est absolument faux !".

"Consterné"

"Aujourd’hui, toutes les mesures d’économies sont annulées et compensées par une augmentation de la fiscalité. Je le redis, c’est l’inverse de ce qu’il faut faire", déplore Patrick Martin.

"La stabilité politique est évidemment souhaitable, mais à quel prix ?", s'interroge-t-il au début de l'interview, se disant un peu plus loin "consterné" par "la forme des débats comme par le fonds des discussions".

Le gouvernement, qui avait déjà accepté de suspendre la réforme des retraites pour éviter la censure des socialistes, va déposer un amendement pour élargir la suspension aux carrières longues, comme réclamé par la gauche.

Les carrières longues, certaines catégories de la fonction publique, ou encore les personnes nées au cours du premier trimestre 1965 pourront aussi bénéficier de la suspension de la réforme des retraites, a précisé mardi le ministère du Travail.

Les syndicats divisés sur la suspension de la réforme

"Un premier pas" pour la CFDT, un "enfumage" pour la CGT. la suspension de la réforme des retraites divise les organisations syndicales.

Dans un courrier adressé aux députés (exceptés les élus RN), Marylise Léon, secrétaire générale de la CFDT, a appelé à "donner un premier coup d'arrêt" à la réforme des retraites. "La CFDT, en tant que première organisation représentative des travailleuses et des travailleurs, vous demande d’entendre leurs voix en votant en faveur de la suspension de la réforme des retraites de 2023" a-t-elle ajouté.

De son côté, la CGT invite les députés à "Modifier (leur) copie" avant de voter sans donner de consigne de vote.

"Aujourd'hui, c'est un décalage de la réforme des retraites qui est proposé au vote, c'est-à-dire que les 64 ans, au lieu de s'appliquer à la génération 1968, vont s'appliquer à la génération née en 1969" a déclaré la cégétiste Sophie Binet au micro de RMC/BFMTV ce mercredi.

La secrétaire générale de la CFDT a également appelé à la mobilisation le 2 décembre . "On sera dans la séquence décisive pour la discussion sur ce budget" a-t-elle précisé. Solidaires et la FSU ont eux aussi appelé à une mobilisation ce jour.