"Suroptimisation fiscale" : Eric Lombard veut pérenniser la contribution sur les hauts revenus présentée dans le budget 2025

Cette nouvelle contribution différentielle (CDHR) génère un taux effectif d'imposition au moins égal à 20% pour les revenus supérieurs à 250.000 euros pour un célibataire, et 500.000 euros pour un couple sans enfant.

Eric Lombard, à Boulogne-Billancourt, le 9 avril 2025 ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Assurer une imposition "plus équitable". Le ministre de l'Economie Eric Lombard a dit "souhaiter" que la contribution différentielle sur les plus hauts revenus appliquée en 2025 trouve une continuité dans le temps, par "souci d'équité", précisant que le gouvernement s'engageait à combattre la suroptimisation fiscale. "Je souhaite que cette contribution soit pérenne", a dit le locataire de Bercy sur BFMTV dimanche 13 avril, indiquant par ailleurs que son ministère et celui des Comptes publics avaient entrepris un travail consistant à "vérifier que les mécanismes qui permettent d'alléger" les impôts des plus fortunés "fonctionnent de façon plus équitable".

"Bercy travaille à transformer la contribution différentielle sur les hauts revenus présente dans le budget 2025 en un outil de lutte contre les suroptimisations fiscales . Il s'agit de trouver une solution juste et pérenne à un phénomène de suroptimisation qui, sans être illégal, rompt l'équité devant l'impôt", a précisé à l'AFP le cabinet du ministre.

Depuis jeudi, les Français peuvent soumettre leur déclaration de revenus de 2024. Les plus riches (aux revenus supérieurs à 250.000 euros par an pour un célibataire et 500.000 euros pour un couple sans enfant) devront aussi s'acquitter en 2025 de la contribution différentielle sur les plus hauts revenus (CDHR), présentée comme temporaire, qui fixe un taux minimal d'imposition de 20%. L'impôt exceptionnel sur les grandes entreprises, qui a rapporté 8 milliards d'euros, "ne sera pas reconduit", a promis M. Lombard. "En revanche, les 2 milliards de contribution sur les hauts revenus (...) nous souhaitons y travailler, soit maintenir cette contribution, soit l'améliorer".

"Pas du tout" un retour à l'ISF, selon Lombard

C'est "à la fois une question de ressources financières, 2 milliards c'est important, et aussi une question d'équité (car) nous demandons beaucoup d'effort à toutes et à tous", a estimé M. Lombard. "Ce signal de solidarité me semble nécessaire", a-t-il martelé. Cette mesure "toucherait quelques dizaines de milliers de contribuables", a-t-il chiffré.

Le ministre de l'Economie a toutefois réfuté qu'il s'agirait "d'un retour de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF)", comme suggéré par un journaliste de BFMTV . Ce n'est "pas du tout" un retour de l'ISF car "il est hors de question de toucher à l'outil de travail (...) et à l'investissement dans les entreprises" , a détaillé le ministre qui a en outre rappelé que l'ISF portait "non pas sur les revenus mais sur le patrimoine".