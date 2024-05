Surendettement : signature d'un partenariat entre la Banque de France et l'Unaf

( AFP / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT )

Les deux organisations ont annoncé mardi 7 mai la signature d'une convention pour mieux informer et accompagner les personnes en difficulté financière.

Ce partenariat, d'une "durée de trois ans, renouvelable", vise à mieux informer les ménages en difficulté "sur leurs droits et sur les dispositifs qui peuvent améliorer leur situation", à proposer un accompagnement renforcé pour constituer un dossier ou un suivi budgétaire et à former les salariés des unions départementales des associations familiales, ont précisé la Banque de France et l'Unaf dans un communiqué commun.

La convention, signée lundi 6 mai, vient "concrétiser une coopération de longue date" avec l'Unaf sur toutes les questions liées à l'inclusion financière, a indiqué à l'AFP Hélène Tanguy, directrice des particuliers à la Banque de France.

Le nombre de dépôts de dossiers a augmenté de 8%

Concernant le surendettement, "à peu près la moitié des dossiers traités par la Banque de France sont suivis par un travailleur social", a-t-elle explicité. Un "renforcement des échanges" permettra de mieux "détecter les difficultés" et ainsi faire en sorte que "personne ne passe sous le radar", a souligné Hélène Tanguy.

La Banque de France reste "vigilante" alors que le nombre de dépôts de dossiers de surendettement est en "légère hausse". Il a augmenté de 8% en 2023 par rapport à 2022.