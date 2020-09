« Beaucoup de paroles, mais pas d'actes. » La colère froide exprimée à l'actuel Premier ministre mais adressée à l'ensemble des politiques par le père du jeune Adrien Perez, poignardé sur le parking d'une boîte de nuit près de Grenoble en 2018, résume à elle seule le défi auquel doit faire face Jean Castex et son gouvernement. Pour sa première grande émission politique, Vous avez la parole, en prime time sur France 2, le chef du gouvernement a dû faire face à un panel de Français exaspérés, outre ces parents endeuillés, une infirmière et une restauratrice marseillaises, représentantes d'une ville qui se considère tout entière comme discriminée, un couple d'employés - et syndicalistes - de Bridgestone, une alerte grand-mère qui se sent ostracisée, une habitante d'un quartier en difficultés et quatre maires, de bords différents, mais tous opposants politiques.

Jean Castex a donc eu à affronter, les yeux dans les yeux, et sans masques de part et d'autre, la colère, ou plutôt les différentes colères qui gangrènent le pays et menacent son unité. Un exercice de funambule pour un néophyte, engoncé dans un costume de techno, malgré l'accent souriant, peu rodé à la communication de masse, qui, manquant de notoriété, peine à imprimer dans l'opinion. C'est du moins l'impression qu'il donnait avant cette émission. Impression contrariée après deux heures de direct : selon un sondage Ipsos, l'inconnu de Matignon

