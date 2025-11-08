Suppression prime de Noël: Farandou prêt à une "suspension" si une compensation est trouvée

Le ministre du Travail Jean-Pierre Farandou à l'Assemblée nationale, le 5 novembre 2005 ( AFP / Thibaud MORITZ )

Le ministre du Travail Jean-Pierre Farandou s'est dit ouvert samedi à une "suspension" de la suppression de la prime de Noël pour les foyers éligibles sans enfants, si une recette compensatoire est trouvée dans le budget 2026.

"Je suis en train de réfléchir à comment cette proposition pourrait évoluer", a déclaré le ministre sur BFMTV.

"S'il y a une recette qui vient compenser les effets de cette proposition, je n'aurais pas de grandes difficultés à envisager sa suspension", a ajouté Jean-Pierre Farandou.

Réserver la prime de Noël aux allocataires de minima sociaux ayant des enfants a été jugé "honteux" et "mesquin" par la secrétaire générale de la CGT Sophie Binet.

Son homologue de la CFDT Marylise Léon considère que cette prime n'est ni "de la générosité" ni "un luxe", alors que le ministre du Travail avait justifié cette suppression partielle de la prime de Noël pour des raisons budgétaires.

"L'Etat français a été très généreux", avait estimé mardi sur France Inter Jean-Pierre Farandou, ajoutant qu'il n'était "pas sûr que notre pays ait les moyens de poursuivre ces politiques de générosité maximale. Il faut donc accepter un recentrage", avait-il dit.