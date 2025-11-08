 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Suppression prime de Noël: Farandou prêt à une "suspension" si une compensation est trouvée
information fournie par AFP 08/11/2025 à 11:44

Le ministre du Travail Jean-Pierre Farandou à l'Assemblée nationale, le 5 novembre 2005 ( AFP / Thibaud MORITZ )

Le ministre du Travail Jean-Pierre Farandou à l'Assemblée nationale, le 5 novembre 2005 ( AFP / Thibaud MORITZ )

Le ministre du Travail Jean-Pierre Farandou s'est dit ouvert samedi à une "suspension" de la suppression de la prime de Noël pour les foyers éligibles sans enfants, si une recette compensatoire est trouvée dans le budget 2026.

"Je suis en train de réfléchir à comment cette proposition pourrait évoluer", a déclaré le ministre sur BFMTV.

"S'il y a une recette qui vient compenser les effets de cette proposition, je n'aurais pas de grandes difficultés à envisager sa suspension", a ajouté Jean-Pierre Farandou.

Réserver la prime de Noël aux allocataires de minima sociaux ayant des enfants a été jugé "honteux" et "mesquin" par la secrétaire générale de la CGT Sophie Binet.

Son homologue de la CFDT Marylise Léon considère que cette prime n'est ni "de la générosité" ni "un luxe", alors que le ministre du Travail avait justifié cette suppression partielle de la prime de Noël pour des raisons budgétaires.

"L'Etat français a été très généreux", avait estimé mardi sur France Inter Jean-Pierre Farandou, ajoutant qu'il n'était "pas sûr que notre pays ait les moyens de poursuivre ces politiques de générosité maximale. Il faut donc accepter un recentrage", avait-il dit.

Budget France
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

7 commentaires

  • 13:15

    Lamentable! On aura beau rogner sur tout, pour le pauvre péquin, jusqu'au misérable retraité, tant que ne sera pas abordée la question des dépenses publiques, point de salut.

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank