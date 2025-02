Supplanté par la grippe cet hiver, le Covid-19 est-il en train de disparaître ?

Cet hiver, les virus grippaux ont pas mal occupé nos esprits (et nos bronches). Mais cette période a consacré un grand absent, qui avait pourtant toujours su se rappeler à notre bon souvenir ces derniers hivers : le Covid-19. Les chiffres de l'Institut Pasteur en témoignent : fin septembre 2024, 16 % des tests Covid à l'hôpital sont ressortis positifs, autant qu'un an plus tôt ; le chiffre a ensuite chuté, d'abord à 5,1 % en décembre, jusqu'à atteindre 2,1 % début février 2025. 9 984 tests ont été effectués et 194 étaient positifs.

Renal et Relab, réseaux de surveillance de la propagation des virus respiratoires, confirment également un taux de détection autour des 2 %. À titre de comparaison, la grippe est montée, début février, jusqu'à 23,13 %. Santé publique France décrit également une « activité globalement stable à des niveaux bas », quand l'activité grippale est, elle, « toujours élevée ».

Ces questions qui se posent encore sur l'épidémie de grippeAucun rebond hivernal du Covid n'a donc pu être détecté. Saisissant contraste avec les hivers passés, où la proportion de tests positifs était montée jusqu'à 20 %, le virus respiratoire étant connu pour se propager davantage en hiver, dans des espaces clos et fermés, la faute aux températures basses.

Au Parisien , l'épidémiologiste Antoine Flahault