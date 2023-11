Superprofits : "Il faut cogner Total", lance Yannick Jadot

A la veille de l'ouverture de la COP28, le chef de file écologiste s'en est pris une nouvelle fois au géant de l'énergie.

Yannick Jadot, le 29 septembre 2022, à Paris ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

"L'argent public finance aujourd'hui des groupes qui sont en train de remettre en cause nos conditions de vie". A l'antenne des Quatre Vérités de France 2 , Yannick Jadot a réitéré son appel à la taxation des superprofits, TotalEnergies en tête.

"Il faut cogner Total", a lancé l'ancien candidat à l'élection présidentielle, mercredi 29 novembre, mentionnant également les acteurs du secteur bancaire.

"Total c'est 37 milliards de bénéfices (...). Il faut taxer les superprofits. Ils bénéficient d'aides d'Etat, de subventions, de crédits d'impôts, d'exonérations de cotisations", a t-il abondé, critiquant au passage le traitement de l'entreprise. "Total touche de l'argent de l'Ademe, l'agence censée nous organiser la sortie des énergies fossiles", a t-il ajouté.

Début février, TotalEnergies avait annoncé avoir dégagé en 2022 un bénéfice opérationnel de 36 milliards d'euros, en hausse de 90% par rapport à 2021.

Au cours des débats parlementaires sur le budget 2024, le groupe centriste, allié des LR au Sénat, compte bien pour sa part se distinguer de la droite en portant des mesures de "justice fiscale": le sénateur Bernard Delcros a appelé à "une plus grande solidarité des plus fortunés" et proposera de taxer les "superprofits" et les rachats d'actions des grandes entreprises. Il aura du soutien à gauche de l'hémicycle. A l'étranger, certains pays européens ont décidé de taxer de grands groupes bancaires dont les résultats ont bénéficié de la hausse des taux d'intérêts, appliquée par les banques centrales pour contrer l'inflation. Un choix qui n'est pas partagé par d'autres pays, comme la France.