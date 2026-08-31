Supercalculateur: Bull remporte un contrat de près de 400 millions d'euros en Finlande

( AFP / THOMAS SAMSON )

L'entreprise française Bull, spécialisée dans les supercalculateurs, a été sélectionnée pour la conception d'une machine dédiée à l'IA et destinée à être livré en Finlande pour 387,8 millions d'euros, selon un communiqué publié lundi.

Elle a été choisie par deux acteurs, l'entreprise commune européenne EuroHPC, destinée à développer un écosystème de supercalcul de classe mondiale en Europe, et le consortium Lumi-AI Factory, qui réunit la Finlande, la République Tchèque, le Danemark, l'Estonie, la Norvège et la Pologne. Le financement est assuré à parts égales par ces deux entités.

"Nous sommes très contents d'avoir été sélectionnés sur cette machine qui est la plus complexe, la plus grosse, commandée par EuroHPC", a commenté auprès de l'AFP Emmanuel Le Roux, directeur général de Bull, précisant qu'il s'agissait du plus important contrat jamais remporté par l'entreprise.

Ce supercalculateur, conçu pour atteindre les plus hautes performances de calcul avec les technologies de pointe du moment, sera assemblé par Bull dans son usine d'Angers et il doit être livré au second semestre 2027.

"Conçu pour répondre à un large éventail d'applications, il permettra d'accélérer l'entraînement et l'inférence (la phase d'utilisation, NDLR) des modèles d'IA tout en permettant des simulations scientifiques à grande échelle", a expliqué Bull dans son communiqué.

L'entreprise, anciennement intégrée au groupe informatique Atos, a repris son indépendance fin mars depuis son rachat par l'Etat, qui souhaitait protéger ses activités jugées "stratégiques".