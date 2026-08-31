 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Supercalculateur: Bull remporte un contrat de près de 400 millions d'euros en Finlande
information fournie par Boursorama avec AFP 31/08/2026 à 11:12
Ajouter Boursorama à vos sources

( AFP / THOMAS SAMSON )

( AFP / THOMAS SAMSON )

L'entreprise française Bull, spécialisée dans les supercalculateurs, a été sélectionnée pour la conception d'une machine dédiée à l'IA et destinée à être livré en Finlande pour 387,8 millions d'euros, selon un communiqué publié lundi.

Elle a été choisie par deux acteurs, l'entreprise commune européenne EuroHPC, destinée à développer un écosystème de supercalcul de classe mondiale en Europe, et le consortium Lumi-AI Factory, qui réunit la Finlande, la République Tchèque, le Danemark, l'Estonie, la Norvège et la Pologne. Le financement est assuré à parts égales par ces deux entités.

"Nous sommes très contents d'avoir été sélectionnés sur cette machine qui est la plus complexe, la plus grosse, commandée par EuroHPC", a commenté auprès de l'AFP Emmanuel Le Roux, directeur général de Bull, précisant qu'il s'agissait du plus important contrat jamais remporté par l'entreprise.

Ce supercalculateur, conçu pour atteindre les plus hautes performances de calcul avec les technologies de pointe du moment, sera assemblé par Bull dans son usine d'Angers et il doit être livré au second semestre 2027.

"Conçu pour répondre à un large éventail d'applications, il permettra d'accélérer l'entraînement et l'inférence (la phase d'utilisation, NDLR) des modèles d'IA tout en permettant des simulations scientifiques à grande échelle", a expliqué Bull dans son communiqué.

L'entreprise, anciennement intégrée au groupe informatique Atos, a repris son indépendance fin mars depuis son rachat par l'Etat, qui souhaitait protéger ses activités jugées "stratégiques".

IA: Intelligence artificielle

1 commentaire

  • 11:20

    Bien joué !

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / PATRICIA DE MELO MOREIRA )
    TAP Air Portugal toujours dans le rouge avant sa privatisation
    information fournie par Boursorama avec AFP 31.08.2026 11:39 

    La compagnie aérienne TAP Air Portugal, en passe d'être reprivatiséee, a enregistré lundi une perte de nette 59,3 millions d'euros au deuxième trimestre, contre un bénéfice de 38,3 millions d'euros un an plus tôt, pénalisée par la monté du prix du carburant. Malgré ... Lire la suite

  • Jean-François Leroy, directeur et fondateur du festival de photo "Visa pour l'Image", lors de la 31e édition du festival à Perpignan, le 5 septembre 2019 dans les Pyrénées-Orientales ( AFP / RAYMOND ROIG )
    Mort de Jean-François Leroy, fondateur du festival de photojournalisme Visa pour l'image
    information fournie par AFP 31.08.2026 11:37 

    Jean-François Leroy, fondateur du festival de photojournalisme Visa pour l'image, est décédé des suites d'un cancer lundi matin, en pleine 38e édition de cette rencontre mondiale, a-t-on appris auprès de sa famille et des organisateurs de la manifestation. "Toute ... Lire la suite

  • EQUASENS : Sous les résistances, une consolidation est probable
    EQUASENS : Sous les résistances, une consolidation est probable
    information fournie par TEC 31.08.2026 11:36 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite

  • STEF : Sous les résistances, une consolidation est probable
    STEF : Sous les résistances, une consolidation est probable
    information fournie par TEC 31.08.2026 11:31 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank