Super Lune: une Lune un peu plus grosse et lumineuse mercredi

La Lune sera un peu plus grosse et un peu plus lumineuse que d'habitude mercredi, en raison de la pleine Lune et de son orbite proche de la Terre, un épisode fréquent appelé Super Lune.

Si le phénomène est largement annoncé sur les réseaux sociaux, il ne faut toutefois pas s'attendre à une vision d'apocalypse, avec le satellite de la Terre occupant de toute sa taille l'horizon: selon les calculs, la Lune devrait être plus grande visuellement de 5,7%, et plus lumineuse de 11,7%.

"Pour nous les astronomes, il ne se passe rien demain. Pour l'observateur attentif, ça peut être intéressant, mais ça n'a rien de spectaculaire. Mais cela peut être l'occasion de parler d'astronomie", explique à l'AFP Florent Deleflie, astronome à l'Observatoire de Paris.

Deux paramètres se télescopent mercredi. D'abord, "comme tous les mois, il y a une pleine Lune, c'est-à-dire que la Terre, la Lune et le Soleil sont alignés dans cet ordre-là", explique-t-il.

Par ailleurs, "l'orbite de la Lune autour du Soleil n'est pas un cercle, c'est une ellipse. Donc, il y a des moments pendant le mois où la Lune est plus proche de la Terre et d'autres où elle est plus éloignée. Mercredi, elle sera plus proche".

Mercredi, "la pleine Lune aura lieu à 14H19, on la verra se lever en France à peu près à 17H00, et elle sera la plus proche de la Terre (ce qu'on appelle le périgée) à 23H27", précise Florent Deleflie.

La Lune sera alors à 356.833 km de la Terre, contre environ 380.000 km en moyenne.

Dans 15 jours, au moment de l'apogée (l'inverse du périgée) cette distance aura grimpé à 406.691 km.

"Il est à noter que l'on ne parle pas de mini Lune quand celle-ci est pleine et qu'elle est la plus éloignée de la Terre. Sans doute parce que c'est quand elle est plus grosse que cela intéresse", sourit l'astronome.

La réfraction atmosphérique joue aussi son rôle, de même que nos repères habituels.

"Quand la Lune est assez basse sur l'horizon, on a un clocher, un arbre, on a l'impression que Lune est plus grosse. C'est presque une illusion. Quand elle est en plein milieu du ciel, on n'a plus de critères de comparaison", souligne Florent Deleflie.

Mercredi, et comme souvent, les amateurs pourront également observer à l'oeil nu Jupiter et Saturne de part et d'autre de la Lune.