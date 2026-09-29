"Super intelligence" plutôt que "intelligence artificielle" : Donald Trump provoque une flambée des demandes d'enregistrement de sites internet en Slovénie

Le gestionnaire des noms de domaines slovènes reçoit chaque jour autant de demandes qu'il en recevait chaque mois jusqu'alors.

Donald Trump à Washington, aux États-Unis, le 28 septembre 2026. ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / KEVIN DIETSCH )

L'acronyme SI est-il "beaucoup plus approprié" que IA ? Oui, selon Donald Trump qui a annoncé récemment que le gouvernement américain allait remplacer l'expression "intelligence artificielle" par "super intelligence". Conséquence inattendue : l'organisme chargé de la gestion du domaine internet slovène a constaté une flambée des demandes d'enregistrement avec l'extension internet réservée à ce pays, ".si".

Lors d'un discours prononcé la semaine dernière devant l'Assemblée générale des Nations unies, Donald Trump annoncé que le gouvernement américain utiliserait désormais le terme "super intelligence", ou "SI", estimant que cela "sonne beaucoup mieux", "c'est beaucoup plus approprié" .

"L'expression intelligence artificielle sonne comme si cette technologie était fausse, ce n'est pas faux, c'est incroyable, mais nous devons être prudents", avait alors déclaré le dirigeant américain, ajoutant que les États-Unis commenceraient à utiliser "le terme beaucoup plus précis de 'Super Intelligence' " dans leurs documents officiels.

3.700 demandes par jour

À la suite de cette annonce, la demande pour des noms de domaine avec l'extension ".si" a fortement augmenté, selon Klara Herman, porte-parole de Register.si, l'organisme chargé de la gestion du domaine internet slovène.

"Depuis le discours (de Donald Trump), nous constatons une augmentation importante mais stable des demandes d'utilisation de domaines .si", a-t-elle indiqué à l' AFP , en précisant que cet afflux n'avait toutefois pas perturbé le fonctionnement normal de l'agence ni de son domaine.

L'agence recommande toutefois "vivement aux détenteurs de marques, slogans, noms de sociétés et autres, qui ne possèdent pas encore de domaine .si, d'en enregistrer un dès que possible ", sur son site internet.

Alors qu'environ 3.500 domaines .si ont été enregistrés durant tout le mois d'août, Register.si en enregistre désormais en moyenne 3.700 par jour depuis les déclarations de Donald Trump. Selon les données publiées sur le site de l'agence, le nombre total de domaines .si enregistrés dépassait ainsi les 220.000 mardi.