Suisse-Liberté conditionnelle pour le propriétaire du bar de Crans-Montana

PHOTO DE FICHIER : Conséquences de l'incendie et de l'explosion du bar "Le Constellation" à Crans-Montana lors du réveillon de la Saint-Sylvestre
La justice suisse a décidé vendredi de la remise en liberté conditionnelle de Jacques Moretti, le propriétaire français du bar Le Constellation à Crans-Montana, où 40 personnes sont mortes dans un incendie dans la nuit du Nouvel-An.
Jacques Moretti a été placé en détention provisoire dans le cadre d'une enquête pénale ouverte pour "homicide par négligence, lésions corporelles par négligence et incendie par négligence".
La remise en liberté conditionnelle du propriétaire français est assortie du paiement d'une caution de 200.000 francs suisses (environ 215.000 euros), et de l'obligation de pointer quotidiennement à un commissariat de police.
Egalement visée par l'enquête, l'épouse du gérant du Constellation, Jessica Moretti, avait été laissée libre.
(Reportage d'Emma Farge; version française Zhifan Liu, édité par Tangi Salaün)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer