Suisse-Liberté conditionnelle pour le propriétaire du bar de Crans-Montana
information fournie par Reuters 23/01/2026 à 19:30

PHOTO DE FICHIER : Conséquences de l'incendie et de l'explosion du bar "Le Constellation" à Crans-Montana lors du réveillon de la Saint-Sylvestre

PHOTO DE FICHIER : Conséquences de l'incendie et de l'explosion du bar "Le Constellation" à Crans-Montana lors du réveillon de la Saint-Sylvestre

La justice suisse a décidé ‍vendredi de la remise en liberté conditionnelle de Jacques Moretti, ‌le propriétaire français du bar Le Constellation à Crans-Montana, ​où 40 personnes sont ⁠mortes dans un incendie dans la nuit du Nouvel-An.

Jacques ⁠Moretti ‍a été placé en ⁠détention provisoire dans le cadre d'une enquête pénale ouverte pour "homicide ​par négligence, lésions corporelles par négligence et incendie par négligence".

La ⁠remise en liberté conditionnelle ​du propriétaire français est assortie ​du ​paiement d'une caution de 200.000 francs ​suisses (environ ⁠215.000 euros), et de l'obligation de pointer quotidiennement à un commissariat de police.

Egalement visée par ‌l'enquête, l'épouse du gérant du Constellation, Jessica Moretti, avait été laissée libre.

(Reportage d'Emma Farge; version française Zhifan Liu, édité par ‌Tangi Salaün)

