Suisse-Les corps de 24 victimes de l'incendie d'un bar ont été identifiés

Les corps de 24 personnes décédées dans l'incendie qui a fait au moins 40 morts et 119 blessés dans un bar en Suisse pendant le réveillon du Nouvel An ont été identifiés jusqu'à présent, a annoncé dimanche la police du canton de Valais.

Dix Suisses, deux Italiens, un Italo-émirati, un Roumain, un Français et un Turc figurent parmi les morts dernièrement identifiés à la suite de l'incendie du bar Le Constellation, dans la station de ski de Crans-Montana.

La police a précisé que 10 de ces corps étaient ceux d'adolescents âgés de 16 à 18 ans et que des jeunes de seulement 14 et 15 ans faisaient partie des personnes décédées. Le ressortissant français figurant parmi les dernières victimes identifiées était âgé de 39 ans.

Quelque 119 personnes ont par ailleurs été blessées dans cet incendie et nombre d'entre elles ont été transférées dans des unités de soins pour grands brûlés dans des hôpitaux de toute l'Europe. Le travail d'identification des morts et des blessés se poursuit, a indiqué la police.

Les autorités suisses ont annoncé samedi l'ouverture d'une instruction pénale contre les deux gérants du bar, soupçonnés "d'homicide par négligence, de lésions corporelles par négligence et d'incendie par négligence".

