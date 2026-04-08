Suisse: le taux de chômage se replie à 3,1% en mars (ministère de l'économie)

Le taux de chômage en Suisse s'est légèrement replié en mars, refluant à 3,1%, contre 3,2% les deux mois précédents, selon les relevés du ministère de l'économie publiés mercredi.

(illustration) ( AFP / FABRICE COFFRINI )

Fin mars, 146.255 personnes étaient inscrites auprès des offices régionaux de placement, soit 4.821 de moins qu'en février, a-t-il annoncé dans un communiqué.

Le chômage des jeunes a diminué de 0,2 points de pourcentage par rapport au mois de février pour revenir à 2,9%, avec 12.645 inscrits et a reculé de 0,1 points de pourcentage chez les personnes de 50 ans et plus, à 2,8% avec 40.638 inscrits.

Le nombre d'offres d'emplois annoncées dans les offices régionaux de placements a quant à lui augmenté de 1,4%, avec 48.843 postes à pourvoir, soit 698 de plus que le mois précédent.

Mi-mars, le ministère de l'économie a dit s'attendre à ce que le taux de chômage grimpe à 3% en moyenne sur l'année 2026, soit un niveau équivalent à celui de 2021 lorsque la Suisse commençait à se remettre du choc de la pandémie de Covid-19.

La semaine passée, il a lancé des préparatifs pour envisager la prolongation d'une mesure concernant l'indemnisation du chômage partiel face aux incertitudes créées par le conflit au Moyen-Orient.

Depuis novembre, la durée maximale d'indemnisation du chômage partiel a été portée à 24 mois, contre 18 mois auparavant, afin d'aider les entreprises à s'adapter à une situation économique difficile et éviter les licenciements.

Cette mesure court jusqu'au 31 juillet, mais le ministère de l'économie prévoit de soumettre une nouvelle proposition au gouvernement "avant l'été" pour la prolonger, "sauf si la situation économique change fondamentalement entre-temps", a-il précisé dans un communiqué la semaine passée.

Durant la pandémie de Covid-19, le taux de chômage en Suisse était monté à 3,2% en moyenne sur l'année en 2020, puis s'était tassé à 3% en 2021. Il s'était ensuite nettement replié les deux années suivantes pour retomber à 2% en 2023, puis s'était légèrement redressé en 2024.

Mais avec les incertitudes économiques, notamment autour des droits de douane américains, il a connu une nouvelle accélération sur la seconde moitié de 2025, pour remonter à 2,8% en moyenne sur l’année.