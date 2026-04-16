Suisse-L'enquête sur l'incendie du bar de Crans-Montana élargie à quatre autres personnes

Les procureurs suisses ont élargi leur enquête sur l'incendie mortel du bar Le Constellation, dans la station de ski de Crans-Montana, qui a coûté la vie à 41 personnes dans la nuit du Nouvel an, ajoutant quatre prévenus à la liste des suspects, selon un document consulté par Reuters.

"Je peux confirmer que l'enquête a été élargie à quatre personnes supplémentaires", déclare le bureau du procureur du canton du Valais dans un communiqué envoyé à Reuters, sans identifier ces personnes.

Les travaux des procureurs se sont d'abord concentrés sur les propriétaires français du bar Le Constellation, qui font l'objet d'une enquête. Ces derniers, Jacques et Jessica Moretti, ont tous deux exprimé leur chagrin suite à l'incendie et ont déclaré qu'ils coopéreraient à l'enquête.

Début mars, cette enquête avait été élargie au maire Nicolas Feraud et, au total, le nombre de prévenus s'élève désormais à 13, ont confirmé les procureurs.

S'ils sont reconnus coupables, les prévenus encourent une peine maximale de quatre ans et demi de prison.

(Rédigé par Emma Farge ; version française Benoît Van Overstraeten ; édité par Blandine Hénault)