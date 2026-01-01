Suisse-Incendie meurtrier dans un bar de Crans-Montana

(actualisé avec police)

Plusieurs personnes ont trouvé la mort et de nombreuses autres ont été blessées lorsqu'un incendie s'est déclaré dans un bar de la station de ski de Crans-Montana, dans le sud-ouest de la Suisse, ont annoncé jeudi les autorités.

Le sinistre s'est produit à 1h30 (00h30 GMT) dans un établissement appelé "Le Constellation", a précisé la police dans un communiqué. Les médias suisses ont affirmé que l'incendie avait été déclenché par une explosion.

"Dans la nuit du Nouvel An, un incendie d'origine indéterminée s'est produit dans le bar "Le Constellation" à Crans-Montana. Plusieurs personnes ont perdu la vie et d’autres ont été blessées", a dit la police dans un communiqué.

La zone a été entièrement bouclée et une interdiction de survol a été instaurée au-dessus de Crans-Montana, a ajouté la police, soulignant que la cause du feu restait indéterminée.

Plus de 100 personnes se trouvaient dans le bar au moment de l'explosion, a rapporté le média suisse Blick, citant la police.

