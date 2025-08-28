Suisse-Hausse de 0,1% du PIB au T2, les droits de douane menacent la croissance en 2026

La croissance de l'économie suisse a ralenti au deuxième trimestre 2025, avec une hausse de 0,1% du produit intérieur brut (PIB) sur la période, a indiqué jeudi le Secrétariat d'État à l'économie (SECO) qui a prévenu que les droits de douane américains pourraient freiner la croissance en 2026.

Les chiffres du deuxième trimestre, qui ont été ajustés pour tenir compte des variations saisonnières et de l'impact des événements sportifs, ont confirmé une estimation préliminaire du gouvernement publiée au début du mois.

L'économie suisse avait progressé de 0,7% au premier trimestre, croissance révisée d'un dixième de point jeudi et portée par l'accélération des exportations vers les États-Unis pour éviter les droits de douane imminents du président américain Donald Trump.

Au deuxième trimestre, ce sont l'industrie manufacturière et les exportations qui ont ralenti tandis que le secteur des services a crû.

"Une projection économique révisée du Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) montre qu'en raison des droits de douane américains plus élevés, l'économie suisse devrait croître plus lentement que prévu, en particulier en 2026", a précisé le ministère de l'Economie.

