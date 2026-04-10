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Suez triple sa perte nette en 2025, en raison de lourdes dépréciations d'actifs
information fournie par Boursorama avec AFP 10/04/2026 à 09:55

Le spécialiste de l'eau et des déchets Suez a triplé sa perte nette en 2025, à 671 millions d'euros, notamment après avoir dû comptabiliser de lourdes dépréciations d'actifs, selon les résultats annuels du groupe dévoilés jeudi.

(illustration) ( AFP / LOIC VENANCE )

(illustration) ( AFP / LOIC VENANCE )

Ces dépréciations, à hauteur de 580 millions d'euros après impôts, concernent notamment des actifs pénalisés par la mauvaise santé du secteur de la chimie, a indiqué le groupe.

La nouvelle directrice financière du groupe, Nathalie Pivet, a fait état d'autres éléments non récurrents, tels que "des frais de transformation à hauteur de 129 millions", ainsi que "quelques provisions exceptionnelles".

"Comme notre Ebitda (l'excédent brut d'exploitation, un indicateur de rentabilité, NDLR) baisse en valeur faciale, on a revu la totalité de notre bilan et des actifs à risque, et on a passé 580 millions de dépréciations d'actifs après impôt", a détaillé la dirigeante à l'AFP.

L'Ebitda recule de 1,5% à 1,5 milliard d'euros en 2025, notamment en raison de la baisse des prix de l'énergie, le groupe étant vendeur net d'électricité.

"Le fait que l'entreprise soit entrée dans une phase de transformation a conduit à la revue des actifs et à un certain nombre d'écritures qui aujourd'hui pèsent de façon tout à fait exceptionnelle sur le résultat", a résumé la direction du groupe.

Suez a en effet a lancé, sous la houlette de son nouveau directeur général, Xavier Girre, arrivé il y a un peu moins d'un an, un plan stratégique sur quatre ans pour accélérer son développement.

Il repose sur "trois piliers": la croissance à l'international et dans les déchets dangereux, un plan de transformation, qui prévoit notamment des mesures de mobilité interne pour rapprocher les équipes des clients et le développement de l'IA, et enfin, l'innovation dans les offres du groupe.

Certaines dépréciations sont "liées aux événements macroéconomiques, comme les difficultés de la chimie par exemple, qui ont affecté certains de nos actifs" notamment dans le traitement de déchets, a précisé Mme Pivet à l'AFP. Le groupe avait pour client le groupe Vencorex, en Isère, liquidée au printemps 2025, avant d'être partiellement racheté par un groupe chinois.

Le chiffre d'affaires 2025 progresse de 3,6% à 9,5 milliards d'euros, soutenu par le gain de contrats, notamment en Inde, où le groupe a remporté son plus grand contrat de production et de distribution d'eau potable dans le pays, à Salem (Etat du Tamil Nadu), au service de plus d'un million de personnes, pour 456 millions d’euros sur 25 ans.

Côté déchets dangereux, le groupe a notamment acquis l'italien Gruppo Ecosistem.

Le groupe ambitionne de porter à 50% la part de son chiffre d'affaires à l'international, contre 44% aujourd'hui.

Environnement
Résultats d'entreprise

1 commentaire

  • 10:37

    En résumé, la nouvelle équipe charge la barque sur le dos de l'ancienne..

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