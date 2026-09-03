Suède : A dix jours du scrutin, les élections législatives s'annoncent serrées

- La coalition de droite du Premier ministre suédois semble rattraper son retard sur l'opposition de centre-gauche avant les élections législatives du 13 septembre, selon un nouveau sondage publié jeudi.

Alors que les précédentes études d'opinion faisaient état d'une victoire quasi certaine des sociaux-démocrates menés par Magdalena Andersson, les derniers sondages montrent que le gouvernement du Premier ministre Ulf Kristersson, en poste depuis 2022, garde ses chances de remporter le scrutin.

La coalition de centre-gauche bénéficie de 50,6% d'intention de vote selon un sondage mené par Demoskop pour les quotidiens Aftonbladet et Svenska Dagbladet, alors que la coalition au pouvoir - qui comprend le parti anti-immigration les Démocrates de Suède - récolterait 47,3% des suffrages.

L'écart de 3,3% est le deuxième plus petit observé dans les études d'opinion publiées cette année en Suède alors que la précédente étude d'opinion de Demoskop faisait état d'une différence de 5,8%.

Selon le dernier sondage, le parti des Libéraux, partenaire de la coalition gouvernementale, ne récolterait que 2,8%, loin du seuil des 4% qui garanti un accès au Parlement. La droite serait alors créditée de 163 des 345 sièges parlementaires contre 186 pour la coalition de centre-gauche.

Il y a deux semaines, la coalition de centre-gauche possédait une avance de 10 points dans un sondage mené par un autre institut, les observateurs indiquant à l'époque que le retard serait insurmontable avant le jour J.

L'étude d'opinion de Demoskop a été menée auprès de 1.998 personnes entre le 25 août et le 1er septembre.

(Reportage d'Anna Ringstrom; version française Zhifan Liu; édité par Benoit Van Overstraeten)