Succession : comment repérer une tentative de détournement d'héritage ?

Le notaire, comme les proches, doit faire attention aux signes qui peuvent laisser penser à une tentative de détournement d'héritage. (illustration) (Tama66 /Pixabay )

Pousser une personne âgée ou vulnérable à modifier son testament, dissimuler des documents au moment de la succession, ajouter des bénéficiaires : c'est ce qu'on appelle un détournement d'héritage, qui peut prendre plusieurs formes. Il est malheureusement compliqué d'agir pour rectifier les choses après le décès du testateur. Il est donc important de rester vigilant pour déceler rapidement les signes d'un possible détournement d'héritage, rapporte Le Mag de la Conso .

Attention aux changements injustifiés

Tout changement touchant directement au testament, sans explication logique ou communication claire avec les proches, doit mettre la puce à l'oreille. Un changement soudain du contenu du testament, surtout s'il avantage spécifiquement une personne ou exclut un héritier, doit alerter. L'apparition d'un nouveau bénéficiaire est également suspecte, tout comme la disparition de documents importants en lien avec le contenu de l'héritage.

Une signature douteuse ou incohérente sur un document doit inviter les proches et héritiers à se méfier. De même pour des mouvements financiers inhabituels, qu'il s'agisse de retraits injustifiés d'argent, de la vente d'un bien ou encore de virements vers des comptes inconnus de la famille. Enfin, un manque de transparence global autour de la succession, un refus de transmettre certains documents, est également un signe inquiétant.

Rassembler des preuves

Du côté des proches, l'influence excessive d'une personne est un signe que la famille, voire le notaire, doivent prendre en compte, tout comme un changement soudain de comportement de la part d'un proche. De même, l'isolement progressif du testateur, qui se couperait et refuserait de communiquer avec sa famille ou son notaire, est un signe. Ces faits sont d'autant plus inquiétants si le testateur est une personne âgée et potentiellement vulnérable physiquement ou psychologiquement.

Quand ces signes s'accumulent, il convient de rassembler des preuves concrètes en vue d'une action en justice et de consulter un professionnel spécialisé, comme un avocat en droit des successions ou un notaire. La constatation des faits par expertise ou par un huissier de justice est essentielle avant d'engager un recours qui permettra de faire annuler les actes frauduleux ou les modifications injustifiées du testament. Une action au pénal est également possible pour divers motifs.